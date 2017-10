Hấp dẫn cuộc chiến giành áo xanh

Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) giành chiến thắng ở chặng đua hôm qua từ Bảo Lộc về Biên Hòa (Đồng Nai) với 3g04’50” (44,002km/giờ). Thành tích này giúp Duẩn được cộng 7 điểm áo xanh và có tổng cộng 50 điểm sau 15 chặng. Với việc về hạng ba, Bùi Minh Thụy (ADC truyền hình Vĩnh Long) có trong tay 52 điểm, đoạt lại áo xanh từ Đỗ Tuấn Anh (Domeco Đồng Tháp, 51 điểm). Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) có 45 điểm áo xanh cũng sẽ cạnh tranh quyết liệt danh hiệu này với Duẩn, Thụy và Tuấn Anh. Trong 4 tay đua này, chỉ cần 1 người giành ngôi thắng chặng, áo xanh sẽ thuộc về người đó.

Ngôi nhất đồng đội do tuyển Mông Cổ nắm giữ vẫn rất an toàn với khoảng cách 5’11” so với đội xếp nhì ADC Truyền hình Vĩnh Long.

Ở danh hiệu áo vàng chung cuộc, Tuulkhangai (Mông Cổ) đang tạo khoảng cách 13 giây so với người xếp nhì Hồ Văn Phúc (ADC Truyền hình Vĩnh Long) và 56” so với người xếp hạng ba Lê Văn Duẩn. Ở hai chặng đua vừa qua, Mông Cổ đang ra sức bảo vệ chiếc áo vàng này. Hôm nay diễn ra chặng 16 từ Biên Hòa đi Cần Thơ dài 199 km.

Hoàng Quỳnh