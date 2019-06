Hấp dẫn giải golf chung kết Quốc gia MercedesTrophy Việt Nam 2019

Đây là lần thứ 17 giải đấu danh giá này được tổ chức bởi Mercedes-Benz Việt Nam (MBV). VCK năm nay sẽ càng thêm hấp dẫn với quy mô tổ chức lớn hơn và số lượng giải thưởng Hole-in-One (HiO) lớn nhất từ trước đến nay bao gồm 7 xe Mercedes-Benz và 41 giải từ các đối tác với tổng giá trị gần 30 tỉ đồng.

Chính thức khởi tranh từ tháng 8 năm ngoái, mùa giải MercedesTrophy Việt Nam lần thứ 17 đã thu hút hơn 5.000 gôn thủ trên khắp cả nước tham gia so tài tại 23 vòng đấu loại. Bên cạnh các giải có chất lượng chuyên môn cao, MBV đã hướng đến một hệ thống giải vòng loại rộng khắp về mặt địa lý và có sức lan tỏa.

BTC Cung cấp Những màn so tài kịch tính để tìm ra những gương mặt xuất sắc

Ngoài ra, MBV cũng đặc biệt hỗ trợ đến các giải golf từ thiện và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. MBV cũng đã tài trợ 37 xe Mercedes-Benz cho các giải thưởng HiO ở các giải vòng loại của mùa giải năm nay nhằm tăng sự hấp dẫn.

Hơn 220 golf thủ được chia làm 2 nhóm thi đấu, bao gồm nhóm thành tích cao (từ 23 giải vòng loại) và nhóm khách mời. Nhóm thành tích cao sẽ có 4 bảng bao gồm A, B, C và bảng Nữ. Nhóm khách mời sẽ có 3 bảng A, B, C.

BTC Cung cấp Nội dung nữ cũng sẽ rất kịch tính

Mỗi nhóm đấu sẽ có 1 giải Best Gross (Thành tích thực tốt nhất). Mỗi bảng đấu sẽ có 3 thứ hạng cao nhất (Thành tích căn cứ vào số gậy và handicap). Ngoài ra, có đến 8 giải Nearest to the Pin (Gần hố nhất), 2 giải Longgest Drive (Cú đánh dài nhất) và 2 giải Nearest to the Line (Gần vạch kẻ nhất). Tổng cộng, sẽ có đến 23 giải thành tích và 12 giải kỹ thuật.

Như thông lệ, giải đấu sẽ tìm ra 7 gương mặt xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự VCK châu Á MercedesTrophy 2019 tại Úc vào tháng 8 tới đây và golf thủ xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào VCK thế giới tại Đức vào tháng 10. Toàn bộ vé máy bay khứ hồi hạng thương gia đến Úc và Đức sẽ được đài thọ bởi Vietnam Airlines và MBV.