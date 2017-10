Hấp dẫn trận đại chiến quyền anh đấu võ tự do

Giới chuyên môn quyền anh và võ thuật thế giới tranh cãi rằng đây có phải là trận đấu thực sự đáng xem nhất lịch sử võ thuật thế giới như quảng bá, hay chỉ là trận đấu mang tính chất giải trí gây tò mò để kiếm tiền? Trước đây từng có vài trận đấu pha trộn gây sốc kiểu này giữa một bên võ sĩ quyền anh và một bên là võ sĩ UFC, nhưng đều diễn ra nhàm chán và kết thúc chóng vánh.

Gần đây nhất, hồi tháng 8.2010, võ sĩ James Toney (Mỹ) từng vô địch 3 hạng cân quyền anh nhưng chưa có kinh nghiệm đấu võ tự do, đã đấu với võ sĩ chuyên đấu võ tự do Randy Couture (cũng người Mỹ). Trận đấu kết thúc chỉ 1 phút, sau khi Couture vào trận đã tung các đòn “độc” từ UFC như quét chân khiến Toney ngã xuống sàn, rồi tung một loạt cú đấm bằng cả 2 tay vào đầu đối thủ, buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu. Trước đó, hồi tháng 6.2009, võ sĩ quyền anh Ray Mercer (người Mỹ) hạ knock-out võ sĩ hạng nặng môn UFC Tim Sylvia (Mỹ) chỉ sau 9 giây. Năm 1976, trận đấu mang tính biểu diễn giữa cố võ sĩ quyền anh huyền thoại Muhammad Ali gặp võ sĩ đấu vật người Nhật Bản Antonio Inoki đã diễn ra khá nhàm chán, do một bên đứng đấm kiểu quyền anh, còn một bên chỉ lo tìm cách vật đối thủ và kết thúc hòa.

tin liên quan 'Siêu đại chiến quyền anh' 1 tỉ USD có hấp dẫn? Giới chuyên môn quyền anh và võ thuật thế giới đã có nhiều tranh cãi quanh trận đại chiến giữa võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather gặp võ sĩ môn UFC (võ tự do), Conor McGregor ngày 26.8 tới.

Bởi thế trận đấu giữa Mayweather và McGregor sắp diễn ra liệu sẽ khác? Thể thức được ấn định thi đấu theo luật quyền anh với hạng cân bán trung diễn ra trong 12 hiệp. Tuy nhiên, nếu như đây là “chuyên môn” của Mayweather - võ sĩ đã bất bại 49 trận thì McGregor chỉ vừa “tập” chuyên sâu quyền anh vài tháng. Võ sĩ quyền anh vô địch 2 hạng cân thế giới người Mexico - Canelo Alvarez bình luận: “Trận đấu này chẳng khác gì một trò hề, vì 2 võ sĩ có chuyên môn khác biệt”. Trong khi đó, võ sĩ người Anh Ricky Hatton nói: “McGregor là siêu sao ở UFC, nhưng nếu anh ta bị Mayweather đánh tơi bời thì cũng chẳng có gì lạ, vì quyền anh khác võ tự do”.

Trong lúc tính chuyên môn trận đấu còn bị nghi ngờ, thì yếu tố khác là độ tò mò quan tâm tới trận đấu của khán giả toàn cầu đang lên đến đỉnh điểm. Tổng giá trị thương mại của trận đấu từ các nguồn thu bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, quảng cáo… cũng đạt mức kỷ lục lên đến 1 tỉ USD.

Giang Lao