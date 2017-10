HCV Olympic Hoàng Xuân Vinh: 'Tôi không nhìn đối thủ mà chỉ tập trung cho chính mình'

Ngày 7.8, Hoàng Xuân Vinh trở thành từ khóa có lượng người tìm kiếm nhiều nhất trên Google, kế đến là từ khóa Nguyễn Thị Ánh Viên. Chào đón sự kiện xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic, Google đã trình làng một video clip ngắn chúc mừng, với thông điệp truyền tải “Vietnam wakes up to their first ever gold medal” (Đất nước VN chào đón ngày mới với tấm HCV Olympic đầu tiên). (Thúy Hằng)