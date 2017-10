Herbalife là nhà tài trợ dinh dưỡng cho CR7  

Những điều thú vị về Cristiano Ronaldo: - Cristiano Ronaldo sinh ngày 5.2.1985, tên của anh được bố đặt theo tên diễn viên yêu thích, Ronald Reagan, người lúc đó là tổng thống Mỹ. - 17 tuổi, Ronaldo ra sân với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp. - Chỉ sau 192 trận chơi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong gần 4 mùa giải vừa qua, Ronaldo đã có tổng cộng 196 bàn thắng, qua đó xếp thứ 6 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của Kền kền trắng. - Thành tích cá nhân: + Danh hiệu Cầu thủ trẻ và Cầu thủ hay nhất năm 2007 do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA bình chọn. + Cầu thủ của năm 2008 do PFA bình chọn. + Chiếc giày Vàng châu Âu 2008. + Quả bóng Vàng châu Âu 2008. + Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2008 do FIFA bình chọn. + Cầu thủ hay nhất năm 2008 của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFPro. - Hiện CR7 đang giữ lỷ lục chuyển nhượng của thế giới: 80 triệu bảng.