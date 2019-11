HLV Park Hang-seo sẽ đoạt cúp Chiến thắng 2019?

Bi Nguyễn - võ sỹ có biệt danh "ong bắp cày" sắp có trận đấu quan trọng tại đấu trường ONE Championship để hướng đến các trận đấu lớn hơn. Ngày 8.11 tới, tại Manila (Philippines), cô gái gốc Huế sẽ đối đấu với võ sỹ người Thái Lan Stamp Fairtex trong sự kiện ONE: MASTERS OF FATE với mục tiêu giành chiến thắng thứ 4 để nhanh chóng tiệm cận trân đấu tranh đai vô địch.