Hồ Văn Phúc đoạt áo vàng chung cuộc

(TNO) Cựu tuyển thủ quốc gia thi đấu trong màu áo CLB ADC truyền hình Vĩnh Long Hồ Văn Phúc đã bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa kết thúc hôm nay, với chặng cuối từ Xuân Lộc (Đồng Nai) về Hóc Môn (TP.HCM).

Hồ Văn Phúc bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc sau khi được đồng đội hộ tống về đích an toàn - Ảnh: Hoàng Hùng

Màn thể hiện xuất sắc ở chặng quyết định Nha Trang - Đà Lạt đã giúp Hồ Văn Phúc đoạt áo vàng từ tay Nguyệt Minh đồng thời tạo khoảng cách an toàn so với các đối thủ cạnh tranh danh hiệu này. Do đó ở 3 chặng sau đó vốn diễn ra trên đường bằng, tay đua này được sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội đã bảo vệ được danh hiệu danh giá nhất giải này.

Ở chặng cuối hôm nay, tay đua 19 tuổi Phạm Phát Đạt (Eximbank TP.HCM) đã xuất sắc tấn công tách tốp thành công sau đó bứt phá mạnh mẽ tại đích đến để giành ngôi thắng chặng. Thành tích trên của Phát Đạt không ảnh hưởng đến các danh hiệu chung cuộc.

Hồ Văn Phúc về hạng 38 nhưng cùng đồng đội kèm cặp các đối thủ cạnh tranh rất kỹ do đó bảo vệ thành công áo vàng sau 7 chặng. Tay đua này cũng đoạt danh hiệu áo đỏ - vua leo núi nhờ chiến thắng 2 ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly ở chặng Nha Trang - Đà Lạt. Cũng chính Hồ Văn Phúc góp công lớn giúp ADC truyền hình Vĩnh Long đoạt ngôi vô địch đồng đội.

Danh hiệu áo xanh - vua nước rút chung cuộc về tay Lê Nguyệt Minh (Eximbank TP.HCM). Không mạnh đường đèo nên Nguyệt Minh để mất áo vàng về tay Hồ Văn Phúc, tuy nhiên tay đua này chứng tỏ khả năng nước rút rất tốt khi nhiều lần chiến thắng ở các điểm rút tính điểm.

Trong khi đó, danh hiệu áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về cua rơ 19 tuổi Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7).

