Hoàng Lê Giang: 'Cậu bé hen suyễn' và cuộc chinh phục 21 km với IronMan

12h trưa, dưới cái nắng ngót nghét 40 độ của những ngày nóng đỉnh điểm tại TP.HCM, Hoàng Lê Giang và huấn luyện viên Paul Normand (HLV của Number 1 Team tại IronMan 70.3.2016, đồng thời là một vận động viên cự phách tại IronMan 2015) vẫn kiên trì chạy bộ với đường chạy ban đầu khoảng 4km.

Giang là một trong số những tay chơi mới tại IronMan năm nay, nhưng đã được cộng đồng mạng biết đến với những tấm hình chụp nhiều đỉnh núi khá kỳ vĩ và giàu sức hấp dẫn trên thế giới. Và không chỉ “check-in”, Giang là một tay chinh phục độ cao thứ thiệt.

Trong cuộc thi lần này, Giang tham gia chạy bộ với quãng đường 21 km. Giang cho biết chạy bộ không phải sở trường của anh, cũng như anh chưa từng tham gia một giải đấu nào với quãng đường dài như vậy, dù có lần đã chạy hơn 10km và về đích bằng cách… đi bộ vì quá mệt.

Thừa nhận “không thích chạy” và phân tích cơ thể với các điểm yếu như người dày, chân ngắn, Giang chia sẻ đăng ký tham gia cuộc thi vì muốn thử thách bản thân, thấy người ta làm được thì bản thân mình cũng phải làm được.

Anh tin tưởng sẽ vượt qua được cuộc thi này, dù cơ thể có một số giới hạn nhưng quan trọng hơn, ý chí sẽ quyết định tất cả.

Giang bắt đầu niềm đam mê với leo núi từ năm 2011, lúc đó thử sức với độ cao hơn 4.000 m. Anh kể rằng đó cũng là lần đầu tiên anh bị “say” độ cao, không khí quá loãng và anh gặp triệu chứng chóng mặt, nhức đầu.

Có 2 sự lựa chọn được đặt ra trong hoàn cảnh đó, một là dừng lại và đi xuống, đồng nghĩa với bỏ cuộc, hai là tiếp tục lỳ và liều, leo lên tiếp. Tất nhiên, chàng thanh niên khi đó đã chọn phương án 2 với những thử thách đầu tiên trong đời và cơ thể đã dần dần thích nghi.

Giang bật mí vào tháng 8 tới đây, anh cùng bạn bè sẽ leo một ngọn núi cao 6.200 m. Nếu là chưa từng leo núi, Giang chia sẻ anh hay bất kỳ ai sẽ mường tượng ngay trong đầu những rào cản như không làm được đâu, cao lắm, không khí loãng lắm, nguy hiểm lắm.

Nhưng, nếu không bắt đầu từ những thử thách đầu tiên ở độ cao hơn 4.000m, rồi 5.500m với những cái lạnh từ 3 – 4 độ C, xuống âm 20 độ C thì Giang sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm được ở độ cao hơn, với thử thách đồng thời ở nhiệt độ âm 20 độ C.

Cũng như khi đi trên sông băng, Giang bảo, đã thử và thấy, nước tràn vào giày, lạnh thì lạnh thật nhưng cũng không khủng khiếp như mình nghĩ. Vấn đề khó nhất là tâm lý, tâm lý sẽ quyết định thắng thua, không phải với người khác mà thắng thua với chính bản thân mình, Giang nói.

Chàng trai trẻ coi cuộc đời là những cuộc chinh phục không giới hạn. Mặc dù đang dành trọn tâm trí cho những bước chạy để bước vào “cuộc chiến” thực thụ với hàng nghìn “IronMan”, Giang cũng cho biết, nếu vượt được 21 km chạy bộ tại IronMan 70.3 lần này, anh có thể sẽ tiếp tục tham gia một cuộc thi khác, kết hợp 3 môn gồm chạy bộ, đạp xe và bơi lội để tự thử thách bản thân. Anh quan niệm, chỉ cần bản thân muốn làm thì sẽ làm được và có thể làm tốt.

Nhìn chàng trai to khỏe với những thành tích leo núi đáng gờm, ít ai biết rằng Giang từng có tiền sử về nguy cơ hen suyễn từ những ngày học tiểu học, tới mức các bác sĩ của anh khuyến cáo không nên tập thể thao.

Những vấn đề về thể trạng làm cậu bé Giang mập mạp ngày đó bị chậm chạp, đôi lúc không theo kịp các bạn nhỏ nhắn, nhanh nhẹn khác. Song, Giang nhận thấy mình có điểm mạnh là sức bền, khi chạy bền lại thường dẫn đầu lớp. Chàng trai luôn tâm niệm: “Đừng chỉ nghĩ tới những khó khăn, bất lợi, bản thân mình luôn tự nhủ hãy làm đi, cố gắng nỗ lực hết mình thì không gì là không thể thực hiện”.

Với suy nghĩ đó, Hoàng Lê Giang đã lần lượt vượt qua những thử thách trong cuộc đời, để chinh phục hàng chục đỉnh cao trên thế giới. Anh nhận ra rằng, “mọi giới hạn chỉ là định kiến, và là sự ngụy biện của nỗi sợ hãi”.

IronMan Number 1 Team là nhóm thi đấu gồm 3 người Ngô Quang Thảo (bơi lội), Hoàng Lê Giang (chạy bộ) và Nguyễn Thị Hoa (đạp xe). Với tinh thần “Không gì là không thể” ba vận động viên cùng với hai huấn luyện viên của họ - Thanh Vũ và Paul Normand hứa hẹn sẽ là một team truyền cảm hứng đến những người trẻ đam mê chinh phục trong cuộc thi IronMan 70.3 Việt Nam 2016 sẽ diễn ra vào 8/5 tới tại Đà Nẵng. Nước tăng lực Number 1 là nhà tài trợ của cuộc thi năm nay.

