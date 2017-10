Hoàng Ngọc Quý lần thứ hai liên tiếp vô địch giải Swing For Life

Đây là lần thứ hai liên tiếp Hoàng Ngọc Quý đoạt danh hiệu này. Cúp Best Gross dành cho nữ được trao cho Kim Yi Yoon, golfer thiếu niên đang thi đấu ở hệ thống giải SGGA Nutifood Junior. Cúp vô địch các bảng A, B, C, System 36, A nữ và B nữ lần lượt thuộc về các golfer Nguyễn Văn Thống, Lê Hòa Thuận, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Xuân Thắng, Ngô Phương Anh và Lim Young Bok.

Swing For Life là một trong những giải gôn từ thiện lâu đời nhất tại Việt Nam được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, mạnh thường quân và các gôn thủ. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, tổng số tiền quyên góp qua 18 giải Swing For Life đến nay đã đạt gần 19 tỉ đồng và đã được sử dụng vào những mục đích thiết thực và cụ thể.

Giải Swing For Life năm nay đã quyên góp được hơn 1 tỉ đồng với mục đích gây Quỹ xây trường mầm non Sao Biển tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Nơi các cháu chưa có trường mầm non và thường xuyên hứng chịu các trận bão lớn, người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Tân Lý