Hoàng Quý Phước có nên tiếp tục tập huấn tại Nhật?

Tại SEA Games 28, Hoàng Quý Phước đoạt 1 HCV và phá 1 kỷ lục SEA Games nhưng thành tích này chưa thực sự xứng với khả năng của anh. Ngành thể thao nên xem xét lại chuyến tập huấn tại Nhật mà Phước đang trải qua.

Quý Phước chỉ giành 1 HCV ở SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa Quý Phước chỉ giành 1 HCV ở SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa

Trước khi SEA Games 28 diễn ra, chúng tôi đã từng có bài viết về “nỗi khổ” của Hoàng Quý Phước khi anh phải tự lo liệu chuyện đi chợ rồi cả nấu nướng trên đất Nhật. So sánh là khập khiễng, nhưng trong bối cảnh này vẫn phải mang Viên và Phước ra so sánh. Nếu Viên được thầy lo cho từng bữa ăn, tính toán chi li lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày (thậm chí HLV Đặng Anh Tuấn còn tính cả việc thịt bò phải nấu trong bao lâu để không mất dinh dưỡng) thì hành trình của Phước gắn liền với chữ “cô đơn”. Có người nói, phải tự nấu ăn khi ra nước ngoài là rất bình thường, vì cũng như đi du học. Quan điểm đó là sai lầm bởi việc đào tạo một VĐV đỉnh cao hoàn toàn khác.

Điều đáng nói nữa là CLB mà Phước đang tập luyện trực thuộc Công ty Renaissance (kinh doanh cả tập thể hình, yoga), không phải địa chỉ tập luyện của đội tuyển quốc gia Nhật cũng không phải điểm đến của nhiều đội tuyển các nước (những CLB mà Ánh Viên đang tập huấn tại Mỹ là nơi đã và đang đào tạo những VĐV thượng thặng của Mỹ và thế giới, chuyên gia của Viên từng huấn luyện cả Michael Phelps).

Công ty Renaissance có hàng trăm CLB nhưng CLB mà Phước tập không phải tốt nhất. HLV của Phước gần như “vô danh”, chưa huấn luyện VĐV đỉnh cao, mới chỉ đào tạo 2… VĐV nữ trước khi biết Phước. Phương pháp huấn luyện của CLB chưa phù hợp bởi suốt 6 tháng qua, Phước chỉ được tập kỹ thuật và tập tĩnh. Gần như không được chú trọng những bài tập tăng cường sức mạnh (như tập tạ), ít có bài tập phát triển sức bền tốc độ. Ở CLB, Phước tập với những VĐV nhỏ tuổi, trình độ chênh lệch quá nhiều so với anh. Phước không được cọ xát, thi đấu với những người giỏi hơn mình.

Và tất cả những điều trên đây là lý do căn bản dẫn đến những thành tích khá thấp của anh ở SEA Games 28. Ngoại trừ nội dung 200 m tự do thi đấu ngày đầu tiên, Phước đã bung hết tiềm lực và năng lượng được tích lũy cả quá trình dài từ trước đến nay nên giành HCV. Ở những ngày sau, Phước không giành thêm một tấm huy chương nào. Nội dung 100 m tự do, Phước chỉ đạt 50 giây 60 (năm 2014, Phước đạt 50 giây 06). Một số nội dung khác cũng đều thấp hơn chỉ số của chính anh.

Phước đã quay trở lại Nhật và đang chữa trị chấn thương lưng dai dẳng từ nhiều năm nay, giờ tái phát nặng hơn. Phước mới 22 tuổi và chặng đường sự nghiệp trước mắt còn rất dài. Nếu không xem xét lại để có kế hoạch đầu tư đúng đắn hơn thì chuyến tập huấn tại Nhật chỉ là lãng phí tiền của mà thôi.

Lan Phương