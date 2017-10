Hoàng Quý Phước dừng tập huấn tại Nhật

3 VĐV Hoàng Qúy Phước, Lâm Quang Nhật và Trần Duy Khôi tham dự giải vô địch bơi thế giới tại Nga khi đều đã đạt chuẩn B Olympic 2016 và họ đều mong muốn cải thiện thành tích để có thể chắc suất tham dự Thế vận hội. Theo quy định của Hiệp hội thể thao dưới nước thế giới, chỉ VĐV đạt chuẩn A mới chắc chắn giành vé đi Olympic còn VĐV đạt chuẩn B thì chưa có gì đảm bảo, mà sẽ ở “chế độ chờ”. Vì tổng “quota” cho môn bơi ở Olympic là 900 VĐV nên các VĐV đạt chuẩn B sẽ xét thành tích và lấy từ trên xuống dưới sao cho cộng với số VĐV đạt chuẩn A đủ tổng số 900 VĐV.



Hoàng Qúy Phước đã đạt 2 chuẩn B Olympic ở nội dung 100 m và 200 m tự do. Lẽ ra anh sẽ tham dự 3 nội dung ở giải vô địch thế giới là 100m bướm, 100 m và 200 m tự do nhưng vì chấn thương lưng đã khiến Phước không đủ thể lực để thi 100m bướm. Trong khi đó thành tích ở 2 nội dung 100 m, 200 m tự do của Phước tại giải thế giới không tốt, kém xa thành tích đã đạt chuẩn B Olympic và SEA Games 28, thậm chí còn chưa chạm tới chuẩn B Olympic chứ chưa nói đến chuyện “cải thiện thành tích”.



Trần Duy Khôi cũng có 2 chuẩn B Olympic ở nội dung 200 và 400m hỗn hợp cá nhân. Cũng tới Kazan với mục tiêu cải thiện thành tích để chắc suất đi Olympic nhưng khi giải Bơi VĐTG kết thúc, thành tích của Khôi cũng không được như mong đợi. Khôi chỉ 1 lần nữa chạm tới chuẩn B Olympic ở nội dung 200m hỗn hợp nhưng thành tích còn không bằng SEA Games 28 và ASIAD 17. Còn ở nội dung 400m, thành tích còn kém chuẩn B tới 2 giây.



Còn Lâm Quang Nhật chỉ tham dự 1 nội dung 1500m tự do để cải thiện chuẩn B Olympic.Thế nhưng thành tích tại giải thế giới của Nhật còn thua xa kỷ lục SEA Games mà Nhật mới thiết lập ở Singapore tới hơn 13 giây.