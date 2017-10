Hoàng Xuân Vinh còn cơ hội giành thêm huy chương tại Olympic Rio?

Ngày 10.8 này, Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu nốt một nội dung nữa và sẽ thật tuyệt vời nếu anh giành thứ hạng cao nào đó để khép lại kỳ Olympic huy hoàng nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Nhưng thử thách sẽ vô cùng lớn. Vinh đã từng giành HCV thế giới, HCV Cúp thế giới, HCV châu Á ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nhưng chỉ một duy nhất trong đời đến thời điểm này đạt HCĐ nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm. Chỉ cần căn cứ về mặt thành tích cũng đã đủ thấy Vinh thiên về nội dung nào và “lơ mơ” ở nội dung nào.

Cũng vì lẽ đó mà ngay sau khi giành HCV Olympic, Vinh lập tức trở lại mặt đất và thời khóa biểu trong ngày tại làng Olympic vẫn được anh thực hiện quy củ, không sai đến một giây: Giờ ăn, giờ ngủ, giờ thư giãn, giờ tập nhẹ…., đại loại vẫn cực kỳ nghiêm túc.

Xin được phân tích một chút về yếu tố chuyên môn liên quan đến nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm. HLV Phạm Cao Sơn cho biết: “Thể thức thi đấu vẫn giống với nội dung 10 m súng ngắn hơi. Nghĩa là vẫn đấu vòng loại xong, chọn ra 8 đấu thủ tốt nhất vào chung kết. Rồi loại dần cho đến khi còn 2 VĐV cuối cùng tranh HCV.

Tuy nhiên cự ly bắn xa hơn (từ người đứng bắn đến mặt bia là 50 m), loại súng và cỡ đạn cũng khác so với 10 m súng ngắn hơi nên đòi hỏi động tác kỹ thuật cũng có cái khác.

Vì cự ly dài nên sơ suất rất dễ xảy ra và nếu không làm chủ cuộc chơi bằng thái độ bình tĩnh và thần kinh thép thì rất dễ thất bại. Bản lĩnh thi đấu kiên cường đã được Hoàng Xuân Vinh phô diễn cực tốt ở nội dung 10 m súng ngắn hơi và Vinh cần phải tiếp tục phát huy điều tuyệt vời đó ở cuộc thi đấu tiếp theo. Vinh cần cương quyết và trung thành thực hiện đúng động tác kỹ thuật mà Vinh đã tập nhuần nhuyễn.

Với bắn súng, chỉ cần mất bình tĩnh một chút là sai động tác ngay. Mà sai động tác thì không thể ngắm bắn thành công được. Chỉ cần sơ sẩy gặp sự cố nhỏ ở những loạt bắn đầu tiên mà không tỉnh táo lấy lại ngay tinh thần thì rất dễ đến việc thiếu trung thành với động tác, làm gia tăng áp lực tiêu cực lên cơ thể, bộ não, cánh tay, bàn tay, ngón tay. Vì thế tất cả chúng ta nên chúc cho Vinh luôn cân bằng được tâm lý, điều chỉnh tốt các loạt bắn và duy trì trạng thái ổn định suốt thời gian dài của nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm.

Nên nhớ rằng nội dung xa hơn nên diễn biến nếu xấu xảy ra sẽ coi như tăng lên cấp số nhân so với nội dung ngắn hơn. Khả năng đoạt huy chương của Vinh sẽ khó khăn gấp bội phần nhưng chúng ta hãy tin sau những trải nghiệm tuyệt vời ở nội dung vừa đoạt HCV Olympic, Vinh sẽ có thêm động lực thi đấu ở nội dung cuối cùng này”.

Thêm một điều nữa đáng lưu ý, Vinh sẽ gặp lại những đối thủ “thứ dữ” mà anh vừa đối đầu ở nội dung 10 m súng ngắn như nhà đương vô địch Olympic Jin Jong Oh (Hàn Quốc), xạ thủ nước chủ nhà Felipe Almeida (người vừa thua Vinh ở viên đạn cuối cùng). Vinh hãy tạm quên đi chiến thắng vào sáng 7.8 để bước vào cuộc chiến đấu mới với những đối thủ cũ. Cuộc chiến đấu chắc chắn cũng sẽ đầy cam go, khốc liệt mà phần thắng chỉ thuộc về ai giỏi hơn, lì hơn và may mắn hơn.

Những thành tích cụ thể của Hoàng Xuân Vinh Năm 1998: Vô địch giải bắn súng toàn quân. Năm 1999: Bắt đầu theo sự nghiệp bắn súng thể thao chuyên nghiệp và giành HCĐ đồng đội nội dung súng ngắn hơi nam ở Cúp quốc gia. Năm 2000: Giành HCV và phá kỷ lục quốc gia môn súng ngắn hơi 10 m nam với 580 điểm. Năm 2001: Giành HCV đồng đội súng ngắn nam đầu tiên tại SEA Games 21 tại Malaysia. Và đến nay không kỳ SEA Games nào tham dự không có huy chương. Năm 2006: HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 15 Năm 2012: Giành vé chính thức tham dự Olympic London và giành HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nam giải bắn súng vô địch châu Á. Năm 2013: Giành HCV Cúp bắn súng thế giới ở Hàn Quốc Năm 2014: Giành HCV Cúp bắn súng thế giới ở Mỹ và phá KLTG. Năm 2016: Giành HCV Olympic 2016

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gửi thư chúc mừng Đại tá Hoàng Xuân Vinh Trong thư chúc mừng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã nhấn mạnh xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xứng danh người lính khi thi đấu tận tâm, kiên cường, bình tĩnh, sáng suốt và mang về tấm HCV quý giá cho Tổ Quốc. Bộ Quốc phòng cũng thưởng nhà vô địch Olympic 100 triệu đồng và sẽ đề nghị Nhà nước trao tặng Huân chương cho anh.

Lan Phương