 Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV bắn súng thế giới

Xạ thủ hạng 4 Olympic Hoàng Xuân Vinh đã lập chiến tích huy hoàng với tấm HCV tại giải ISSF World Cup 2013 ở trường bắn Changwon, Hàn Quốc ngày 6.4. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của bắn súng Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Chỉ đứng thứ 26 nội dung súng ngắn bắn chậm 60 viên trong ngày khai mạc giải, nhưng Vinh đã thể hiện một phong độ không thể tốt hơn ở nội dung sở trường 10 m súng ngắn hơi - nội dung mà anh từng mang về tấm HCV châu Á đầu tiên cho bắn súng Việt Nam vào cuối năm ngoái. Ở vòng loại, trong khi các xạ thủ mạnh của châu Âu hầu hết bị loại, Vinh xuất sắc đạt 583 điểm, bằng điểm với nhà vô địch châu Á súng ngắn bắn chậm Wang Zhiwei (Trung Quốc) nhưng xếp thứ nhì. Điều đáng nói là ngoài Wang, nội dung này còn nhiều đối thủ sừng sỏ khác như cựu vô địch thế giới Matsuda Tomoyuki (Nhật Bản) - vô địch Asian Games 2010; Lee Daemyung (Hàn Quốc) - vô địch World Cup 2012; cựu VĐTG Damir Mikec (Croatia)...



Hoàng Xuân Vinh (giữa) lần đầu tiên giành chiến thắng ở giải thế giới - Ảnh: Trang web ISSF

Ở vòng bắn chung kết, ngôi vô địch là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Vinh và Wang. Loạt bắn mở màn, Wang gây choáng với số điểm 31.2, trong đó có loạt 10.8 điểm. Xuân Vinh không kém cạnh khi bắn được 10.7 điểm. Đến loạt bắn thứ ba, Xuân Vinh vươn lên 80.7 điểm, vượt qua đối thủ đúng 0.7 điểm. Hai loạt sau, Wang lại vươn lên nhưng chỉ hơn Vinh đúng 0.1 điểm. Cuộc so kè càng về cuối càng hấp dẫn và kịch tính. Vinh dần dần nhích lên với loạt bắn xuất thần đạt 10.6, 10.5, 10.7 điểm và anh bắt đầu tạo khoảng cách với đối thủ với 141.3 điểm rồi 161.1 điểm trong khi Wang đạt 139.5 điểm, 160.8 điểm. Hầu như không cho phép mình sơ sẩy, những loạt bắn cuối cùng, Vinh đạt 10.0 và 10.5 điểm và tổng điểm 200.8, còn Wang Zhiwei đạt 200.1 điểm. Vinh giành chiến thắng chung cuộc và lần đầu trong sự nghiệp vốn đã rất lẫy lừng của mình, xạ thủ 41 tuổi này giữ ngôi vương thế giới.

Ngay sau chiến thắng của Vinh, trên trang web của Liên đoàn Bắn súng thế giới đã có một bài dài, với tựa đề: “Vietnam’s Hoang beat China’s Wang in the duel for the 10m Air Pistol Men Gold” (tạm dịch: Hoàng của Việt Nam đã đánh bại Wang của Trung Quốc để giành HCV 10 m súng ngắn hơi). Bài viết ca ngợi Hoàng Xuân Vinh của chúng ta đã thi đấu xuất sắc thế nào để có cuộc “trả thù” ngoạn mục trước Wang - người mà nhờ vào loạt bắn cuối ở Olympic London 2012 đã thắng Vinh để đoạt HCĐ (Vinh sau đó xếp thứ 4). Sau chiến thắng huy hoàng, Vinh nghẹn ngào: “Tôi cảm thấy rất tự hào!”.

Lan Phương

