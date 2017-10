Sáng qua 8.2, UBND H.Tuy An (Phú Yên) đã tổ chức hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng tại xã An Xuân (ảnh). 32 kỵ mã là nông dân chân đất đã tham gia và đều sử dụng những ngựa thồ đều là ngựa cái.



Ảnh: Đức Huy

Hầu hết các ngựa đua đều ở các xã trong H.Tuy An và có một đội ngoài huyện là đội đua ở xã Hòa Thành, H.Đông Hòa (Phú Yên).

Kết quả: Anh Lê Văn Thu (kỵ sĩ ở xã An Hiệp), người từng chiến thắng trong Hội đua ngựa gò Thì Thùng năm 2013 tiếp tục đoạt giải nhất năm nay. Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Sáu (xã Hòa Thành) mới tham gia lần đầu đã đoạt được giải nhì. Còn 2 anh Lê Kim Tình và Lê Thành Trung đều thuộc đội xã An Xuân (chủ nhà) cùng đoạt giải ba.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó chủ tịch UBND H.Tuy An, Trưởng ban Chỉ đạo Hội đua ngựa gò Thì Thùng cho biết: “Khán giả đến xem đông gấp 3 - 4 lần so với những năm trước, ước tính hơn ngàn người. Tuy có vài sự cố xảy ra như một vài khán giả bị ngựa giẫm trúng bất tỉnh hay có kỵ sĩ bị giẫm gãy tay nhưng những người bị nạn phần lớn thương tích nhẹ, cấp cứu kịp thời nên tính mạng bảo đảm an toàn”.

Đức Huy

>> Phát triển đua ngựa tại Việt Nam

>> 3 cầu thủ Anh bị buộc tội cá cược gian lận đua ngựa

Đức Huy