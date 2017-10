Hội thao Cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn 2011

Môn quần vợt có 3 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ với sự tham gia của các đơn vị: Incomex, Tổng cục An ninh 2, Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Nhà xuất bản Kim Đồng, Du lịch Festival và Báo Thanh Niên, trong đó có những tay vợt đáng chú ý như Nguyễn Quang Thông (Tổng biên tập Báo Thanh Niên), Lê Huỳnh Quốc, Vũ Đức Loan (TC An ninh 2), Tăng Thọ Nam, Huỳnh Mai Thiên Quốc (Incomex)… Môn cầu lông có số lượng VĐV đăng ký thi đấu đông nhất với gần 70 VĐV của 12 đơn vị thi đấu 5 nội dung đơn nam (26 VĐV), đôi nam (10 cặp), đơn nữ (7 VĐV), đôi nữ (6 cặp), đôi nam nữ (7 cặp). Môn bóng bàn có 3 nội dung thi đấu đơn nam, đơn nữ và đôi nam với hơn 30 VĐV của Nhà in Báo Thanh Niên, Phân viện miền Nam, Tổng đội TNXP Trường Sơn, Báo Sinh Viên, NXB Kim Đồng, Incomex, Du lịch Festival, Báo Tiền Phong, TC An ninh 2 và Báo Thanh Niên.

Ngoài các đơn vị đã tài trợ, trong đó tài trợ chính Ngân hàng Kiên Long, thì Cung văn hóa Lao động TP.HCM đã hỗ trợ toàn bộ sân bãi cho hội thao cũng như trước đó Trung tâm TDTT Q.1 và Công ty Vifa Sport đã hỗ trợ cho môn bóng đá.

T.K