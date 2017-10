Hội thao cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2012

Hôm qua 14.4, tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM, hội thao đã tiếp diễn vòng loại, tứ kết và bán kết các môn quần vợt, bóng bàn, cầu lông và cờ tướng với sự tham gia của gần 150 VĐV đến từ 18 đơn vị.

Ở môn quần vợt đôi nam, cặp Nguyễn Quang Thông - Lý Minh Tân (Báo Thanh Niên) với 4 trận toàn thắng sẽ tranh chung kết với Võ Định Long - Anh Thương (TC An ninh 2) cũng thắng 4 trận. Tranh hạng ba là Lê Ngọc Thịnh - Nguyễn Tú (Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên) gặp Trung Kiên - Thanh Don (TC An ninh 2). Ở nội dung đơn nam, bất ngờ xảy ra khi ứng viên vô địch Lý Minh Tân (Báo Thanh Niên) thất thủ trước Định Long (TC An ninh 2) 5/6 ở tứ kết. Tay vợt Định Long trở thành hiện tượng của giải khi vào chung kết với đồng đội Trần Anh Tuấn.

Trong môn bóng bàn đôi nam, tranh bán kết Ngọc Khoa - Phi Nhân (Nhà in Báo Thanh Niên) sẽ gặp Ngọc Sơn - Quế Hà (Báo Thanh Niên), Tấn Thuận - Trí Đức (Incomex) gặp Văn Nhớ - Văn Bính (Nhà in Báo Thanh Niên), còn ở giải đơn nam Incomex có đến 3 tay vợt vào bán kết là Tấn Thuận, Trí Đức và Đỗ Văn Tám cùng với Ngọc Khoa của Nhà in Báo Thanh Niên.

Ở môn cầu lông đôi nam nữ, Lê Hân - Hồng Vân (Báo Thanh Niên) sẽ tranh chung kết với Thái Hoàng - Như Quỳnh (Festival), còn cặp Minh Chương - Thương Thương (Báo Thanh Niên) dù dẫn trước Hoàng - Quỳnh ở ván đầu bán kết nhưng lại thua ngược 1-2 phải tranh hạng ba với Hoài Tân - Hoài Nhân (Tổng đội TNXP Trường Sơn). Dù vậy ở nội dung đôi nam, Minh Chương đứng cặp với Văn Anh giành quyền tranh vô địch với Quốc Trung - Văn Tiệp (Trung tâm TTN miền Nam). Chung kết đơn nữ là cuộc chiến nội bộ của Báo Thanh Niên giữa Hồng Vân - Thương Thương còn chung kết đơn nam Thái Hoàng (Du lịch Festival) gặp Xuân Hải (TC An ninh 2).

Môn cờ tướng có 26 VĐV tranh tài hệ Thụy Sĩ xác định 4 VĐV tranh bán kết gồm Huỳnh Thanh Phú (Du lịch Festival, 5 trận toàn thắng) gặp Phạm Cao Thăng (Nhà in Báo Thanh Niên, 4 trận thắng) và Nguyễn Văn Hà (TC An ninh 2, 4 trận thắng) gặp Phan Văn Nam (Nhà in Báo Thanh Niên, 4 trận thắng).

Các trận chung kết, tranh hạng ba các môn (riêng bóng bàn từ bán kết) và các môn thể thao dân gian sẽ tranh vào ngày 21.4 tại Trung tâm TTN miền Nam.

T.K