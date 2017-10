Hội thao Cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2013

Hội thao năm nay có sự tham gia của 18 đơn vị gồm: Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Báo Thiếu Niên Tiền Phong, Báo Nhi Đồng, Báo Sinh Viên, Tạp chí Thời Trang Trẻ, Tạp chí Thanh Niên, Nhà xuất bản Kim Đồng, Phòng Công tác Đoàn, Văn phòng T.Ư Hội LHTN VN, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam, Phân viện miền Nam, Tổng đội TNXP Trường Sơn, Công ty du lịch Festival, Công ty Incomex Sài Gòn, Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Nhà in Thanh Niên và Tổng cục An ninh 2 với hơn 500 VĐV sẽ tranh tài hơn 20 nội dung của 10 môn thi đấu như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, quần vợt, kéo co và các môn thể thao dân gian.

Lễ khai mạc và các trận đấu chính thức môn bóng đá sẽ diễn ra vào sáng 13.4 tại sân Tao Đàn, TP.HCM. Các môn cầu lông, bóng bàn, quần vợt, cờ tướng sẽ thi đấu tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM ngày 20.4. Sau đó các nội dung bán kết, chung kết của các môn cùng với các môn thể thao dân gian sẽ diễn ra tại Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam (Q.Bình Tân) ngày 4.5. Hội thao năm nay nhận được sự quan tâm tài trợ chính của Tập đoàn Hoa Sen, đồng tài trợ của Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) và Công ty Thái Sơn Nam cùng sự yểm trợ của Công ty nước giải khát Pepsi-co VN, Công ty yến sào Khánh Hòa, sự hỗ trợ sân bãi của Trung tâm TDTT Q.1, Vifa Sport, Cung văn hóa Lao động và Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam. T.K