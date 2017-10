Hội thao cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2014: Báo Thanh Niên giành 3 ngôi vô địch cầu lông

Hôm qua, hội thao đã tiếp diễn tại sân Tao Đàn và Cung văn hóa Lao động TP.HCM với các môn bóng đá, cầu lông, quần vợt, bóng bàn, cờ tướng.

Trong môn bóng đá, 2 đội Incomex và Nhà in Báo Thanh Niên (Nhà in TN) đã lọt vào trận chung kết, 2 đội Trung tâm thanh thiếu niên (TTN) miền Nam và Liên quân Tập đoàn truyền thông Thanh Niên (TĐTTTN) - Báo Tiền Phong tranh hạng ba.

Ở môn quần vợt, chung kết đôi nam sẽ diễn ra giữa Quang Thông - Minh Tân (Báo Thanh Niên) gặp Anh Nghĩa - Minh Hưng (TĐTTTN), chung kết đơn nam giữa Thanh Toàn (Báo Thanh Niên) gặp Phúc Thành (Incomex), bán kết đôi nam nữ giữa Minh Hưng - Hồng Minh (TĐTTTN) gặp Tường Vũ - Lê Nga (Báo Thanh Niên) và Mạnh Hùng - Ngô Thị Nhạn (Tạp chí Thanh Niên) gặp Minh Tân - Cẩm Nhung (Báo Thanh Niên). Trong môn bóng bàn, chung kết đôi nam giữa Trung Sơn - Tiến Hiệu (Tạp chí Thời Trang Trẻ) gặp Minh Tường - Văn Bính (Nhà in TN), còn chung kết đơn nam là cuộc chiến nội bộ giữa Ngọc Khoa và Văn Bính (đều của Nhà in TN). Trong môn cờ tướng, trận chung kết diễn ra giữa Lê Đình Hiệp (Tạp chí Thanh Niên) và Phan Văn Nam (Nhà in TN).

Riêng môn cầu lông đã kết thúc khi Báo Thanh Niên giành 3 trên 4 ngôi vô địch gồm Lê Hân - Hồng Vân (đôi nam nữ), Lê Hân - Trần Tâm (đôi nam ) và Hồng Vân (đơn nữ). Bảo Trí của Văn phòng Đoàn - Hội giành ngôi vô địch đơn nam.

Các trận tranh hạng ba và chung kết các môn bóng đá, cờ tướng, bóng bàn, bán kết đôi nam nữ và chung kết đơn nam, đôi nam quần vợt cùng các môn kéo co, chạy tiếp sức, nhảy cột chân, xe đạp chậm, bịt mắt đập niêu sẽ diễn ra vào ngày 19.4 tại Trung tâm TTN miền Nam.

T.K

>> Khai mạc Hội thao cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2014

>> Hội thao cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2014

>> Kết thúc Hội thao cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2013: Báo Thanh Niên đoạt giải toàn đoàn

>> Hội thao Cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2013

T.K