Hơn 280 golf thủ tham dự Giải golf TP.HCM mở rộng 2016

Được sự bảo trợ của Sở Văn Hóa và Thể dục Thể thao TP.HCM, Hội golf TP.HCM(SGGA) sẽ tổ chức Giải golf TP.HCM mở rộng lần thứ 2 - năm 2016 tranh Cúp VinaPhone-088 tại sân Vietnam Golf & Country Club (quận 9, TP.HCM) từ ngày 15-16.4.2016.

Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao chính thức của TP.HCM và là giải golf hàng năm lớn nhất của SGGA

Giải ra đời từ ý tưởng của Ban Chấp hành SGGA nhằm tạo một sân chơi mang tính chuyên nghiệp cao, giúp hội viên có cơ hội thi đấu giao lưu với golf thủ trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển phong trào golf của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Trần Đăng Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký SGGA - Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết: “Giải golf TP.HCM mở rộng năm 2016 dự kiến quy tụ hơn 280 golf thủ giỏi nhất cả nước, có cả các golf thủ chuyên nghiệp tham gia. Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của ngành thể thao thành phố. Chúng tôi hi vọng giải sẽ là một trong các bệ phóng quan trọng cho sự phát triển về lượng và chất của phong trào golf TP. HCM nói riêng, của Việt Nam nói chung trên đường hội nhập quốc tế”.

Ở giải lần đầu tiên 2015, các bảng đấu được đặt tên theo biệt danh của một số người được xem là huyền thoại golf chuyên nghiệp thế giới, chẳng hạn như The King (Arnold Palmer), The Bear (Jack Nicklaus), The Shark (Greg Norman)... Năm nay, các bảng được đặt theo thuật ngữ đẳng cấp hoăc thành tích ở lỗ golf, chẳng hạn như Pro (chuyên nghiệp), Albatross (dưới chuẩn 3 gậy ở lỗ par 5 hoặc hole-in-one ở lỗ par 4), Eagle (dưới chuẩn 2 gậy), Birdie (dưới chuẩn 1 gậy), Par (đạt chuẩn).

VĐV đoạt ngôi vô địch sẽ nhận được HCV, bằng khen của Sở Văn hóa và Thể dục Thể thao TP.HCM; Cúp luân lưu có khắc tên...

Sau khi được phân bổ vào các bảng đấu dựa trên điểm chấp (Handicap-HDC) chính thức, các golf thủ sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy, qua 2 vòng, mỗi vòng 18 lỗ golf để phân định nhà vô địch toàn giải (Best Gross) và những golf thủ xuất sắc đoạt các thứ hạng nhất, nhì, ba ở các bảng cùng với 6 giải kỹ thuật. Đặc biệt, phần thưởng cho nhà vô địch là HCV, bằng khen của Sở Văn hóa và Thể dục Thể thao TP.HCM; Cúp luân lưu có khắc tên; Cúp sở hữu riêng do công ty Gốm sứ Minh Long thiết kế và chế tác trị giá 250 triệu đồng và áo khoác Green Jacket danh giá như giải Masters lừng danh thế giới.



Ngoài ra, giải đấu càng hấp dẫn khi treo thưởng nhiều giải Hole-In-One (đánh một gậy đưa bóng vào lỗ) gồm xe Mercedes-Benz GLA 250 4Matic; Mercedes-Benz GLA 200; Căn hộ cao cấp của Novaland cùng nhiều giải thưởng có giải trị khác. Tổng trị giá gần 10 tỉ đồng.

Lê Lâm