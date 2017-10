Huấn luyện viên bán mình cho quỷ

Theo báo Bắc Kinh ngày 7.11.2009, Đinh Triết - HLV trưởng đội Quảng Nguyên Liễu Ninh - cũng bị bắt cùng Vương Hâm (thủ phạm chính bán độ đội này ở Singapore năm 2007, đã đề cập ở các kỳ trước). Đinh Triết vốn là một mãnh tướng của đội bóng Thẩm Dương, sau khi rời sân từng đảm nhận vai trò HLV cho đội Kim Đức và đội Hải Sư của Thẩm Dương. Tuy nhiên, những trò ma mãnh của vị HLV này đã sớm bị các lãnh đạo trong CLB Kim Đức nghi ngờ và từng bị CLB này liệt vào danh sách “các nhân vật ăn tiền bẩn” từ năm 2003.

Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng cụ thể, Đinh Triết rốt cục vẫn thoát thân an toàn và chuyển sang làm HLV trưởng đội Quảng Nguyên Liễu Ninh và nhân cơ hội này cấu kết cùng Vương Hâm tổ chức bán độ nhiều lần khi đưa đội sang Singapore thi đấu. Chính các cầu thủ trong đội Quảng Nguyễn Liễu Ninh thừa nhận đã bị Đinh Triết ép buộc, hăm dọa và mua chuộc bằng tiền bạc để “thực hiện” những tỷ số bán độ trong nhiều trận đấu tại Singapore.



Vưu Khả Vi khi bị bắt - Ảnh: SINA.COM

Theo mạng Hoàn Cầu Tinh Đảo ngày 14.1.2010, Vưu Khả Vi là một nhân vật có thế lực trong giới bóng đá nước này tuy chỉ là trợ lý HLV đội Thành Đô. Vưu Khả Vi vừa bị phát hiện dính dáng tới việc dàn xếp tỷ số của ít nhất 11 trận đấu và bị nghi ngờ đã “can thiệp ngầm” nhằm giúp các đội Hạ Môn và Thành Đô được thăng hạng lên tham gia giải Vô địch quốc gia chuyên nghiệp (Super League) khi còn làm trợ lý HLV trong đội Hạ Môn năm 2006 và làm Phó tổng giám đốc CLB Blades Thành Đô năm 2008 và 2009.

Ngày 20.9.2007, sau khi đội Thành Đô tới Thanh Đảo, Vưu Khả Vi đã chủ động đi tìm Lưu Hồng Vỹ - đội trưởng đội Hải Lợi Phong Thanh Đảo, bí mật bàn chuyện bỏ tiền ra dàn xếp tỷ số 2-0 cho đội Thành Đô thắng để lên hạng. Đội Thanh Đảo sẽ được nhận 100.000 tệ và được tập huấn miễn phí 1 tháng tại Thành Đô. Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch. Sau khi bị bắt, Vưu Khả Vi yếu ớt thanh minh rằng những việc làm của mình cũng chỉ vì lợi ích cho đội bóng và quá nôn nóng chiến thắng, muốn đưa đội Thành Đô thăng hạng.

Lẽ ra đội Thành Đô phải bị xử xuống hạng và phạt tiền theo nguyên tắc, nhưng đại diện CLB Blades Thành Đô cho biết do Vưu Khả Vi đã khai hết quá trình phạm tội của mình và còn viện dẫn ra nhiều trận móc nối giữa đội Thành Đô với các đội khác nên LĐBĐ Trung Quốc lúng túng và nhờ pháp luật giải quyết.

Theo mạng Đại Giang ngày 18.3.2010, cũng có một số HLV cấp quốc gia đã lo ngại bị pháp luật túm gáy nên tự giác ra đầu thú. Hiện đang trong quá trình điều tra nên công an và LĐBĐ nước này chưa chịu công khai cho báo chí về tên tuổi của những HLV này. Tuy nhiên, theo danh sách công bố của Tân Hoa xã tính tới tháng 12.2009, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, số người trong giới bóng đá nước này bị bắt đã lên tới 10 người, tổng số người liên lụy đang phải điều tra đã lên tới trên 100 người, trong đó phần lớn liên can tới các HLV trưởng, đội trưởng, trọng tài và các quan chức trong ngành. Bộ Công an nước này cho biết danh sách các HLV có dính líu tiêu cực khá dài và sẽ được công bố lần lượt trong thời gian tới.

Nguyễn Lệ Chi