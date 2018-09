Huế khôi phục đua mô tô và xe đạp lòng chảo tại VCK U.21 Báo Thanh Niên

Từ lâu sân vận động Tự Do (Huế) đã được biết đến như sân vận động đầu tiên của Đông Nam Á và có thể cả Châu Á và thậm chí trên cả thế giới là sân vừa có thể tổ chức thi đấu bóng đá, vừa có thể tổ chức đua xe đạp vì thiết kế đường chạy quanh sân có hình lòng chảo.

Sân này được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20 chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu giải trí chơi thể thao tổng hợp. Trước năm 1975 đã có nhiều giải đấu xe đạp lòng chảo thường xuyên tổ chức tại đây vì môn thể thao này có trong chương trình Olympic được các tay đua hồi trước rất thích tranh tài.

tin liên quan Thừa Thiên-Huế đăng cai VCK giải U.21 Báo Thanh Niên 2018 Hôm qua 9.5, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có văn bản gửi Báo Thanh Niên và CTCP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên về việc đăng cai vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 22 năm 2018.

Khi các giải xe đạp lòng chảo được tổ chức tại sân Tự Do, chủ yếu tranh tài một vòng chảo thường là 250m ở đáy chảo và dài hơn nhiều ở miệng chảo. Đây cũng là môn thi rất khác biệt so với xe đạp đường trường tốn khá nhiều kinh phí và nguy hiểm.

Chiếc xe đạp đua được thiết kế chuyên dùng, chắc chắn hơn xe đua thường và phải nặng hơn. Bánh xe thường thiết kế đặc để triệt tiêu lực cản do căm xe đập vào không khí tạo ra. Vận động viên xe đạp khi đua lòng chảo ngoài tốc độ, thể lực và sức bền, còn phải có óc quan sát phán đoán tốt, kỹ năng chạy chậm tốt, biết đưa ra chiến thuật hợp lý một cách nhanh nhất.

Sau năm 1975, hoạt động đua xe đạp lòng chảo có kết hợp thêm đua mô tô "cào cào', lúc đó chỉ là xe honda 67 hay loại xe máy phân khối nhỏ xoáy nòng. Những giải đấu vào thập niên 1980 hàng tuần hay hàng tháng được tổ chức thường xuyên khá thu hút người dân ở cố đô.

Tuy nhiên mọi hoạt động sau đó phải tạm dừng vì nhiều lý do. Sân bãi xuống cấp, vấn đề đảm bảo an toàn cho các tay đua gây tranh cãi và còn do loại hình này còn ít người chơi, kinh phí đầu tư lại nhiều nên quan điểm của ngành TDTT quốc gia khi đó là quản lý chưa chặt cũng như tốn kém quá thì không nhất thiết phải tổ chức và duy trì.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Đời sống người dân đã tốt hơn, nhu cầu được giải trí lành mạnh nhiều hơn và trong xu thế phải hòa nhập với thể thao thế giới, cái gì vận động viên nước ngoài chơi được, tại sao Việt Nam lại không? Nhất là xe đạp lòng chảo có rất nhiều nội dung thi đấu phù hợp với người Việt Nam, rất dễ tìm kiếm huy chương ASIAD hay Olympic thì cớ gì không phát triển.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cũng từng khẳng định Việt Nam sẽ phát triển môn xe đạp lòng chảo và vài năm trước đã có dự án xây sân đua xe đạp lòng chảo tại khu Mỹ Đình (Hà Nội) với số tiền lên đến 500 triệu USD (khoảng 10.000 tỉ đồng) nhằm phục vụ Đại hội Thể thao Châu Á 18 (ASIAD 2018) khi đó dự kiến do Việt Nam đăng cai.

Chính vì vậy việc khôi phục trở lại xe đạp lòng chảo là cần thiết và rất thực tế để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển môn chơi này, đồng thời người hâm mộ sẽ nắm bắt và hiểu hơn về loại hình tốc độ trong sân vốn được giới trẻ Việt Nam thích thú.

Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: "Sau thời gian dài vắng bóng, nay có chủ trương của Tỉnh được khôi phục lại nên Sở đã bàn bạc với Ban tổ chức giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên nhân vòng chung kết giải U.21 tại Huế vào tháng 11, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức đua mô tô và xe đạp lòng chảo trong các ngày khai mạc, bán kết và chung kết của giải"

Ông Đoàn Phùng, Trưởng đoàn bóng đá Huế, phụ trách quản lý sân Tự Do, nói: "Chúng tôi đang khẩn trương và rất háo hức tu sửa lại toàn bộ sân lòng chảo. Chỉ có sân Tự Do là sân bóng đá duy nhất trên thế giới có được sân lòng chảo, vốn đã tổ chức nhiểu hoạt động đua xe hàng chục năm trước.

Chúng tôi cũng đã phối hợp với Ban tổ chức giải U.21 để làm việc với Liên đoàn Mô tô xe đạp TP.HCM và một vài địa phương cử lực lượng tham gia. Trước mắt sẽ là những đợt đua biểu diễn tạo lại không khí sôi nổi, giải trí lành mạnh, mang lại sự hào hứng cho khán giả. Về lâu dài, chúng tôi sẽ mời các đội đua đăng ký tranh tài, có giải thưởng và sẽ khai thác tốt sân lòng chảo để góp phần giúp cho thể thao Việt Nam có thêm môn thi đấu mới và đem lại niềm vui cho người hâm mộ”.



Lê Toàn