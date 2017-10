Huyền thoại Huebner đến Việt Nam

Từ ngày 14 đến 16.4, nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, tại nhà khách Chính phủ (Hà Nội) sẽ diễn ra cuộc thi tài trí tuệ giữa đội tuyển cờ vua Việt Nam và tuyển Đức, thi đấu 2 nội dung cờ truyền thống và cờ chớp.

Sang Việt Nam lần này, tuyển Đức gồm các kỳ thủ danh tiếng: Daniel Fridman (elo 2.650, hạng 3 Đức, hạng 90 thế giới), Jan Gustafsson (2.646, hạng 4 Đức), Daniel Buhmann (2.603, hạng 10 Đức) cùng 2 nữ kỳ thủ Elisabeth Paehtz (2.486, cựu vô địch thế giới U.18 năm 2002 và U.20 năm 2004) và Kestino Kachiani-Gersinske.

Đáng chú ý, đội trưởng tuyển Đức lần này là Đại KTQT Robert Huebner. Vào thập niên 1970, Huebner (sinh năm 1948) là đối thủ đáng gồm của những huyền thoại: Petrosian, Korchnoi, Smyslov, Karpov… Ông còn từng là trợ lý cho á quân thế giới Nigel Short trong trận tranh chức VĐTG với Kasparov vào năm 1993. Huebner được phong hàm tiến sĩ, là nhà nghiên cứu về chữ viết tượng hình Ai Cập, tác giả của nhiều tác phẩm về cờ xuất sắc, và cũng chính là “cha đẻ” của thế biến phòng ngự “Huebner”, mang chính tên ông. Ông còn là một tay cờ tướng có hạng và nếu không thay đổi chương trình, ông cũng sẽ trổ tài cờ tướng tại VN. Dù tuổi đã cao nhưng với elo tròn trĩnh 2.600, ông vẫn ngự trị ở top 10 làng cờ nước Đức (vị trí thứ 6).

Trong khi đó, kỳ thủ xuất sắc nhất của Đức đến VN lần này là Daniel Fridman, gốc Latvia. Anh sinh ngày 15.2.1976, là 1 trong số ít những kỳ thủ đoạt chức VĐQG ở cả 2 giải đấu VĐQG khác nhau: VĐ Latvia năm 1996 và VĐ Đức năm 2008 (nhập quốc tịch Đức năm 2001). Trong làng cờ thế giới, Daniel Fridman “nổi tiếng” hơn ở thể loại cờ nhanh, từng vô địch các giải cờ nhanh mở rộng châu Âu trong những năm đầu thế kỷ 21. Daniel Fridman kết hôn cùng Anna Zatonskih, một nữ Đại KTQT người Mỹ, gốc Ukraine và Zatonskih cũng là nhà vô địch Mỹ vào các năm 2006, 2008 và 2009.

Đội chủ nhà Việt Nam cũng góp mặt với lực lượng hùng hậu. Bàn 1: Lê Quang Liêm, bàn 2: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, bàn 3: Đào Thiên Hải, bàn 4: Nguyễn Anh Dũng (dự bị Bùi Vinh). Về nữ: bàn 1: Hoàng Thị Bảo Trâm, bàn 2: Phạm Lê Thảo Nguyên.

Xét về hệ số elo, Lê Quang Liêm là kỳ thủ xuất sắc nhất tại cuộc hội ngộ lý thú này (elo 2.689, số 1 VN, hạng 42 thế giới). Tuy nhiên, trên bản đồ cờ vua thế giới, Đức vẫn xếp rất cao so với VN (11 so với 35), và quốc gia này có đến 75 Đại KTQT (so với 7 của VN).

Sau khi thi đấu với tuyển VN, ngày 17.4 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, tuyển Đức sẽ thi đấu giao hữu cờ chớp với người hâm mộ.

Hiếu Dân