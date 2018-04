Huỳnh Thanh Tùng bảo vệ áo vàng chặng đua dài nhất giải

Ở chặng đua này, các tay đua mạnh như Lê Ngọc Sơn (Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) nhiều lần bứt phá. Tuy nhiên áo vàng Huỳnh Thanh Tùng được sự hỗ trợ của các đồng đội Quân đội, Quân khu 7 đã rượt đuổi thành công.

Nhóm 7 tay đua của Quân đội, Minh Giang TP.HCM, Ynghua Đồng Nai, Calytos Đồng Tháp, BVTV An Giang do ít có cơ hội tranh chấp áo vàng nên tách tốp thành công. Ngọn đèo Ngang chỉ 3km chưa phải là thử thách lớn với nhóm tay đua này nên Nguyễn Dương Hồ Vũ (Minh Giang TP.HCM) tăng tốc ấn tượng, cán đỉnh đèo đầu tiên, vinh dự khoác chiếc áo chấm đỏ-vua leo núi đầu tiên ở giải năm nay.

Huỳnh Thanh Tùng xuất sắc cán đích hạng 5, bảo vệ thành công áo vàng sau 7 chặng với 13 giây ít hơn so với Bùi Minh Thụy (Bike Life Đồng Nai). Lê Nguyệt Minh (Minh Giang) TP.HCM thể hiện phong độ ấn tượng khi qua mặt Lê Văn Duẩn, Nguyễn Thành Tâm, lần thứ 2 liên tiếp thắng chặng. Thành tích này giúp Lê Nguyệt Minh giữ vững danh hiệu áo xanh-vua nước rút.

Tay đua Nguyễn Cường Khang (Minh Giang TP.HCM) tiếp tục giữ áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc trong khi Quân khu 7 vẫn giữ ngôi nhất đồng đội.

Một vài sự cố đáng tiếc ở chặng đua này như việc tay đua chủ lực Dược Domesco Đồng Tháp Nguyễn Tấn Hoài không may gặp tai nạn. Anh may mắn chỉ xây sát nhẹ nên vẫn có thể thi đấu. Trong khi đó tay đua Trịnh Đức Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) bị bể vỏ xe ở khoảng 6km trước khi về đích nên chậm mất 23 giây so với tốp đầu và văng khỏi tốp 10 trên bảng tổng sắp.

Ngày mai (5.4) diễn ra chặng đua thứ 8 từ Quảng Bình đi Huế với lộ trình dự kiến 162 km.

Hoàng Quỳnh - Minh Tân