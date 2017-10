Indonesia dập tắt lo ngại không sẵn sàng cho Asian Games 2018

Theo AFP, với chỉ 1 năm từ nay cho đến ngày khai mạc, Indonesia đang chạy đua thời gian cải tạo sân vận động và đảm bảo các nhà tài trợ chính cho sự kiện vốn có quy mô không kém Olympic về số lượng môn thi và VĐV tham gia tranh tài. Các thành phố Jakarta và Palembang đã lên kế hoạch để đón khoảng 10.000 VĐV từ 45 quốc gia, tranh tài trong 40 môn thể thao khởi tranh từ ngày 18.8 đến ngày 2.9.2018.

Trong một tuyên bố với AFP hôm 16.10, Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah cho biết ông rất hài lòng với tiến độ chuẩn bị của Indonesia. “Chúng tôi đang đi đúng hướng chuẩn bị cho Á vận hội (Asian Games)”, người đứng đầu OCA nói với AFP sau cuộc gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Indonesia được trao quyền thay thế đăng cai Asian Games 2018 vào năm 2014 sau khi Việt Nam rút lui do vấn đề tài chính. Tuy nhiên, do nhận quyết định đăng cai vào cuối năm 2014 nên Indonesia chỉ có 4 năm để chuẩn bị thay vì 6 năm như thường lệ. Vì vậy, khi OCA đến thị sát công tác chuẩn bị, Indonesia đã bộc lộ nhiều khó khăn làm dấy lên lo ngại quốc gia này không thể đáp ứng được các khâu tổ chức, cơ sở hạ tầng như làng VĐV, việc di chuyển đến các địa điểm thi đấu trong thành phố đăng cai vốn nổi tiếng vì tắc nghẽn giao thông và đặc biệt là các biện pháp siết chặt an ninh ngăn chặn khủng bố.

Trước những mối lo ngại trong việc đăng cai Asian Games năm tới, Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla hôm 16.10 một lần nữa khẳng định rằng đất nước của họ không gặp vấn đề gì trở ngại trong việc chuẩn bị đăng cai sự kiện. “Công tác mời nhà tài trợ trong và ngoài nước đang tiến triển tốt đẹp, do đó, chúng tôi hy vọng sự kiện sẽ diễn ra suôn sẻ, thành công”.

Indonesia từng tổ chức Asian Games 1962 tại Jakarta và với người dân đất nước này, ngày hội thể thao lớn nhất châu Á sẽ đem đến cơ hội để họ thể hiện sự thành công về thể thao và kinh tế của quốc gia.

Tây Nguyên