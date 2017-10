Indonesia hủy trận đấu với VN

Hôm qua, tin từ LĐBĐVN cho biết phía Indonesia thông báo sẽ không cử đội tuyển đến sân Mỹ Đình đá trận lượt về vào ngày 22.9 với tuyển VN. Lý do chính theo báo chí Indonesia là dư luận không đồng ý đội tuyển Indonesia vừa hòa với tuyển VN đại diện cho đất nước vạn đảo, bởi họ muốn có lại những ngôi sao từng giành á quân AFF Cup 2 năm trước.

Được biết, đội tuyển đã đá với VN do HLV Nil Maiza dẫn dắt chuẩn bị cho AFF Cup 2012 với hầu hết cầu thủ thuộc giải Indonesian Premier League (IPL) dưới sự quản lý của Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI). Tuy nhiên, do những mâu thuẫn giữa IPL và các CLB tham dự Super League (ISL) quá căng thẳng, không ai chịu nhượng bộ nên sau khi Ủy ban Tái thiết bóng đá Indonesia (KPSI) được thành lập đã tuyên bố sẽ lập một đội tuyển quốc gia khác (gồm các cầu thủ của Indonesia Super League (ISL) do HLV Alfred Riedl dẫn dắt để tham dự AFF Cup 2012). Việc có đến 2 đội tuyển khiến AFC và FIFA rất ngạc nhiên và không thể chấp nhận. Trên trang web của AFC, tổ chức này cảnh báo nếu bóng đá nước này không giải quyết mâu thuẫn nội bộ sẽ phải nhận án phạt cấm thi đấu quốc tế, bất chấp KPSI và PSSI từng ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 6 nhằm hòa giải mâu thuẫn.

HLV Phan Thanh Hùng cho biết có thể đội tuyển VN sẽ tạm giải tán sớm và tập trung lại vào đầu tháng 10 tới.

N.Khoa - T.K

