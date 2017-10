Jamaica thống trị giải thưởng điền kinh thế giới 2013

(TNO) Bộ đôi vận động viên (VĐV) chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt và Shelly Ann Fraser Pryce đã giành chiến thắng trong cuộc bình chọn VĐV điền kinh nam và nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2013 - IAAF’s World Athletes of the Year for 2013, diễn ra tại Monte Carlo - Monaco (Pháp).

(TNO) Bộ đôi vận động viên (VĐV) chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt và Shelly Ann Fraser Pryce đã giành chiến thắng trong cuộc bình chọn VĐV điền kinh nam và nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2013 - IAAF’s World Athletes of the Year for 2013, diễn ra tại Monte Carlo - Monaco (Pháp). >> Usain Bolt từng lờ đi lệnh cấm 'sex

>> Usain Bolt hoàn tất hattrick huy chương vàng

>> Mo Farah thách đấu Usain Bolt

Usain Bolt (phải) và Shelly Ann Fraser Pryce tại lễ trao giải VĐV điền kinh nam và nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2013 - Ảnh: Reuters Với "Tia chớp" Usain Bolt, đây là lần thứ 5 anh đoạt giải thưởng cao quý nhất của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) sau năm 2008, 2009, 2011 và 2012. Sự tôn vinh hoàn toàn xứng đáng dành cho VĐV 27 tuổi này, khi anh không những bảo vệ thành công huy chương vàng (HCV) cự ly 100m, 200m và cùng đồng đội thắng cự ly 4x100m tiếp sức nam tại Giải vô địch Điền kinh thế giới tại Moscow (Nga) hồi mùa hè qua, mà trong năm 2013, Bolt còn giành tổng cộng 10 chiến thắng trong 11 cuộc thi 100m, đồng thời bất khả chiến bại ở cự ly 200m. Thành tích rực rỡ đó giúp Bolt vượt qua đối thủ nặng ký người Anh Mo Farah (người giành HCV ở cự ly 500m và 10.000m ở Giải vô địch Điền kinh thế giới tại Moscow 2013). “Ông vua chạy đường dài” ở Olympic 2012 Farah được an ủi khi HLV Alberto Salazar của anh đoạt giải HLV xuất sắc nhất năm. Trong khi đó, Shelly Ann Fraser Pryce gần như vô đối trong cuộc bình chọn cho nữ sau thành tích ấn tượng tại Giải vô địch Điền kinh thế giới tại Moscow. Tại giải đấu ở nước Nga, cô gái 26 tuổi đã giành HCV cự ly 100m với thời gian nhanh nhất năm (10,71 giây), sau đó chiến thắng luôn cự ly 200m. Trước đó, Fraser Pryce cũng lập thành tích tốt nhất ở cự ly 200m ở giải vô địch tại Jamaica (22,13 giây). Và cùng như Bolt, Fraser Pryce là một phần trong các cô gái giúp Jamaica đoạt HCV cự ly 4x100m tiếp sức nữ. Với giải thưởng trên, Bolt và Fraser Pryce nhận được số tiền thưởng 100.000 USD. Tây Nguyên