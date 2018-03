Joseph Parker tuyên bố sẽ hạ knock-out Anthony Joshua

Parker còn cho rằng, sẽ gây sốc mọi dự đoán kết quả của trận đại chiến hợp nhất 4 đai vô địch hạng nặng này. Theo võ sĩ người New Zealand, việc bị đánh giá dưới cơ cũng là một ưu thế và đã nghiên cứu rất kỹ lối đánh của Joshua trong trận đấu hạ knock-out võ sĩ kỳ cựu Wladimir Klitschko hồi tháng 4.2017.

Theo Parker: “Klitschko đã có cơ hội hạ Joshua, nhưng do thiếu “bản năng sát thủ” nên đã bỏ lỡ cơ hội. Còn tôi thì không, tôi có “bản năng sát thủ”, một khi đã hạ Joshua đo sàn là anh ta sẽ nằm luôn và không có cơ hội thứ 2 để thay đổi cục diện”. Ở trận đấu với Klitschko năm ngoái, Joshua từng bị võ sĩ người Ukraine đánh gục xuống sàn ở hiệp thứ 6, nhưng sau đó võ sĩ người Anh kịp gượng dậy và lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục để thắng knock-out ở hiệp 11.

Trước trận đấu với Parker, giới truyền thông Anh cũng cảnh báo Joshua nên cẩn trọng và tránh để lập lại sự cố tương tự. Vì võ sĩ người New Zealand trẻ và khỏe hơn, đặc biệt rất nguy hiểm với các cú đấm móc rất nguy hiểm và lì đòn hơn, nếu để dính đòn có thể bị hạ knock-out ngay. Parker tuy chưa gặp võ sĩ tên tuổi nào trước đây qua thành tích 24 trận toàn thắng (18 thắng knock-out), nhưng so với Joshua thì võ sĩ này trẻ hơn 2 tuổi (26 tuổi so với 28).

tin liên quan Quyền anh hạng nặng thế giới nóng bỏng 2 trận đại chiến trong tháng 3 Ngay cuối tuần này, võ sĩ Deontay Wilder (Mỹ) đấu Luis Ortiz (Cuba) tại New York, Mỹ tranh đai WBC. Trong khi cuối tháng, ngày 31.3 võ sĩ Anthony Joshua (Anh) đấu Joseph Parker (New Zealand) thống nhất 3 đai IBF, WBA và WBO.

Tuy nhiên, Joshua có kinh nghiệm hơn một chút do đã gặp võ sĩ tên tuổi như Klitschko nên sẽ có bản lĩnh hơn cùng thành tích 20 trận toàn thắng đều bằng knock-out, cùng ưu thế có sải tay dài hơn (208cm so với 198 cm) và cao hơn một chút (1m98 so với 1m93).

Trong sự nghiệp của mình, Joshua chưa đấu trận nào hết 12 hiệp (vì đều thắng knock-out cao nhất là đến hiệp thứ 10 hay 11), nhưng trận gặp Parker nhiều khả năng võ sĩ người Anh này phải tính toán cuộc đấu đến hiệp 12 mới giành chiến thắng và thâu tóm thêm 1 đai hạng nặng nữa là WBO (Tổ chức quyền anh thế giới) của Parker, hợp cùng 3 đai của mình đang giữ là IBF (Liên đoàn quyền anh quốc tế), WBA (Hiệp hội quyền anh thế giới) và đai IBO (Tổ chức quyền anh quốc tế) để hướng tới thống nhất mọi đai vô địch hạng nặng của quyền anh thế giới ngay trong năm 2018.

Giang Lao