Judit Polgar xứng danh nữ hoàng

Dù là kỳ thủ nữ nhưng cô thi đấu trong đội hình nam và hơn 2 thập kỷ nay, các đối thủ của cô đều là đấng mày râu. Lý do đơn giản: Judit là kỳ thủ nữ xuất sắc nhất mọi thời đại và cô không thể tìm ra người phụ nữ nào khác xứng tầm đẳng cấp với mình.

Elo hiện tại của Judit là 2.682, bỏ rất xa kỳ thủ nữ xếp thứ 2 là Koneru Humpy (Ấn Độ, 2.593). Trong top 100 thế giới (cả nam lẫn nữ), Judit ở vị trí thứ 56. Vào thời kỳ đỉnh cao, cô gái 34 tuổi này đạt elo 2.753 (tháng 7.2005) và là người phụ nữ duy nhất lọt vào top 10 thế giới (hạng 8). Judit Polgar sinh ngày 23.7.1976 tại Hungary, là em ruột của 2 huyền thoại khác: Susan (nhân vật có ông xã là Trương Hoài Nhân, tức Paul Trương mà Thanh Niên Tin Nhanh Thể Thao từng giới thiệu) và Sofia Polgar. Cả ba sinh ra trong gia đình gốc Do Thái, có bà nội là nhân chứng sống từ trại tập trung Auschwitz. Judit và chị được cha, ông Laszlo Polgar, truyền cảm hứng chơi cờ từ thuở nhỏ với triết lý “Thiên tài không do bẩm sinh mà đến từ sự cần cù lao động”. Ông đưa các con tham gia những hoạt động cờ vua của bọn con trai bởi: “Đó là con đường duy nhất dẫn đến sự khác biệt cho chúng”. Ngoài cờ vua, ông còn cho các con cảm thụ ngôn ngữ. Cả 3 chị em cộng lại nói sõi 8 thứ tiếng khác nhau. Đó là sự lựa chọn chính xác, cả ba đều “làm giàu” từ cờ (thiết lập “Tập đoàn Polgar”, chuyên kinh doanh, tổ chức các sự kiện cờ vua và xuất bản các sách về cờ vua) và nay, mỗi người đều đi theo cách riêng của họ: Sofia giải nghệ theo bố mẹ định cư ở Canada, Susan lấy chồng và sống ở New York, còn Judit vẫn ở tại Hungary, lập gia đình cùng Gusztav Font, một bác sĩ thú y, mối lương duyên định mệnh khi Font đến nhà chăm sóc cho con chó cưng của Judit cách đây 8 năm.

Judit chọn Hungary bởi đất nước này có môi trường cờ vua phát triển bậc nhất thế giới. Cô là em út và cũng là người thành công nhất nhà trong nghiệp cờ. Năm 1991, cô đạt đẳng cấp Đại KTQT ở tuổi 15 (4 tháng), là người trẻ nhất trong lịch sử làm được điều này. Trước đó, năm 1988, ở tuổi 12, Judit vô địch U.12 thế giới khi hạ hết các cao thủ nam đồng trang lứa, đạt elo 2.555, hơn 35 điểm so với nữ VĐTG thời bấy giờ là Maia Chiburdanidze. Cột mốc này đánh dấu luôn quá trình Judit chọn đấng mày râu làm đối thủ về sau.

Sự kiện đáng nhớ nhất với Judit là vào mùa hè 1993, khi huyền thoại Bobby Fischer, trong lúc ẩn dật trước sự truy bắt của chính quyền Mỹ (vì tội trốn thuế), đã chọn nhà Polgar làm chỗ định cư. Cả ba chị em đã có dịp thọ giáo và tiến bộ rất nhiều khi được nhà vô địch mọi thời đại hướng dẫn những phương pháp đầy tính thực dụng mang đúng phong cách Fischer.

Ở vòng 5, trước đối thủ Georgia đang có phong độ cực tốt, đội nam VN đã chấp nhận thất bại 0,5-3,5 và rơi xuống hạng 11. Chỉ mỗi Anh Dũng tìm được trận hòa còn Quang Liêm, Trường Sơn và Thiên Hải đều thúc thủ trước kỳ thủ có elo cao hơn. Tuyển nữ cũng thất bại trước đối thủ rất mạnh là Pháp với tỷ số 1-3: Thanh An, Mai Hưng cầm hòa trong khi Bảo Trâm và Như Ý thất bại trước Marie Sebag và Maisuradze. Tuyển nữ đã rơi xuống hạng 67/115.

HIếu Dân