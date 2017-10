Kết quả bóng đá Hội thao T.Ư Đoàn phía Nam

Chiều qua trên sân Tao Đàn đã diễn ra 4 trận đấu tứ kết môn bóng đá Hội thao cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2012.

Các trận đấu không thật sự gay cấn do trình độ các đội khá chênh lệch. Trong đó 3 đội Tổng cục An ninh 2, Khách sạn Festival và Báo Sinh viên VN đã thể hiện lối chơi gắn kết và phong độ vượt trội khi vượt qua Nhà in Báo Thanh Niên, Tạp chí Thanh Niên và Nhà xuất bản Kim Đồng lần lượt với các tỷ số “khủng” là 7-0, 8-0 và 10-0 để lọt vào bán kết. Còn trận đấu giữa Công ty du lịch Festival và Báo Thanh Niên chỉ sôi động đến đầu hiệp 2 khi Du lịch Festival đang dẫn 2-1. Sau đó, Du lịch Festival ấn định kết quả chung cuộc 5-2.

Như vậy, 2 trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều 13.4 (lúc 14 giờ 30) cũng trên sân Tao Đàn giữa Khách sạn Festival gặp Tổng cục An ninh 2 và Báo Sinh viên VN gặp Du lịch Festival. Sáng 14.4, hội thao sẽ tiếp diễn các môn bóng bàn, quần vợt, cầu lông, cờ tướng tại Cung văn hóa Lao động.

T.K