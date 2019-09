Kết thúc giải Coupe De Hue 2019, một cua rơ Thái Lan 73 tuổi gặp nạn

Giải đua xuất phát ở điểm ngã ba phía bắc cầu Tuần (giao nhau đường lên Bình Điền và Quốc lộ 1A) để khởi tranh chặng 2, gồm nội dung: Half Fondo 65 km và Gran Fondo 150km trong khuôn khổ.

Kết thúc chặng 2, với những cung đường uốn lượn vòng quay trên đỉnh núi cao vút của núi rừng A Lưới - con đường Trường Sơn huyền thoại, một trong những cung đường đua đẹp nhất miền Trung Việt Nam, Javier Sarda (Tây Ban Nha), cựu vô địch Tour de France, đã tiếp tục cán đích đầu tiên nội dung Grand Fondo “Huế - A Lưới - Huế". Trước đó, Javier Sarda cũng đã về nhất ở chặng 1 thử thách “Vua Leo núi” chinh phục đỉnh Bạch Mã- Laguna, với thành tích 56 phút 15 giây 21.

Cua rơ cựu vô địch Tour de France, Javier Sarda tiếp tục cán đích đầu tiên ở chặng thứ 2 BTC

Đến với Giải xe đap quốc tế Coupe De Hue 2019 có hơn 300 cua rơ trong đó có hơn 150 cua rơ người nước ngoài. Giải có sự tham gia của các tay đua: Cadel Evans từ Úc, cựu vô địch Thế giới đua đường trường và leo núi, cựu vô địch Tour de Franch; tay đua chuyên nghiệp Javier Sarda người Tây Ban Nha; tay đua chuyên nghiệp Mỹ Chris Butler.

Giải đua xe đạp quốc tế Coupe De Hue 2019, là giải thi đấu của Liên đoàn Đua xe đạp Quốc tế (UCI) dưới hạng mục Cycling for All, do tổ chức UCI chính thức đăng ký trong thời gian vừa qua (được tổ chức định kỳ vào tháng 9 hàng năm).

Tại giải Coupe De Hue 2019 lần này, cua rơ người Thái Lersak Inchai (73 tuổi) đã gặp nạn trên đường đua. Theo BTC, Lersak Inchai sinh năm 1946, quốc tịch Thái Lan, đã từng tham gia nhiều giải thi đấu xe đạp thể thao trong nước và quốc tế.

Trong chặng thứ nhất, ở vòng đua không chuyên dành cho độ tuổi trên 50, Lersak Inchai đã đứng vị trí thứ 33, với thành tích 2 giờ13 phút 18,72 giây. Ngày 22.9, Lersak Inchai tiếp tục tham gia chặng đua thứ 2, theo lịch trình của BTC giải. Tuy nhiên, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đoàn đua từ A Lưới trở lại TP.Huế thì cua rơ này gặp nạn tại Km42.

Cua rơ Thái Lan Lersak Inchai sau khi tham dự chặng 1 chinh phục Bạch Mã BTC

Ngay sau đó, lực lượng xe cứu thương đã đưa ông đến Bệnh viện đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà) để cấp cứu. Sau đó, do diễn biến bệnh bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế của Bệnh viện Trung ương Huế.