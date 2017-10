Kết thúc Hội thao cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn 2014:Báo Thanh Niên nhất toàn đoàn

Sau hơn 3 tuần thi đấu sôi nổi, hôm qua Hội thao Cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn đã kết thúc tốt đẹp. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải cùng nhiều vị lãnh đạo, quan khách đã đến dự khán, chia vui và trao giải cho các tập thể và cá nhân của 17 nội dung thi đấu.



Đội Báo Thanh Niên vô địch toàn đoàn - Ảnh: Khả Hòa

Với tổng cộng 9 giải nhất, 3 giải nhì và 4 giải ba, Báo Thanh Niên đã đoạt chức vô địch toàn đoàn và đây cũng là danh hiệu lần thứ 4 liên tiếp. Đội Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam đoạt giải cổ động viên ấn tượng còn chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM đoạt giải phong cách.

Kết quả một số giải đấu: Trong môn quần vợt, Báo Thanh Niên giành cả 3 ngôi vô địch đôi nam (Quang Thông-Minh Tân), đơn nam (Thanh Toàn), đôi nam nữ (Minh Tân-Cẩm Nhung). Môn bóng bàn: Đặng Ngọc Khoa (Nhà in báo Thanh Niên) vô địch đơn và Trung Sơn-Tiến Hiệu (Thời trang trẻ) nhất đôi nam. Môn cờ tướng, Lê Đình Hiệp (Tạp chí Thanh Niên) giành giải nhất. Đội Báo Thanh Niên nhất môn kéo co và Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam nhất môn chạy tiếp sức. Ngọc Thạch và Thùy Dương của Báo Thanh Niên giành vô địch môn xe đạp chậm. Ở môn bóng đá, đội Nhà in Báo Thanh Niên thắng Incomex bằng thi đá luân lưu trong trận chung kết, đoạt chức vô địch.

Vào ngày 26.4 tới sẽ diễn ra hội thao mở rộng với 2 môn quần vợt và bóng đá tại CLB quần vợt Phú Thọ và nhà tập luyện Phú Thọ. 2 đội nhất nhì môn bóng đá và 3 đôi đứng đầu môn quần vợt của hội thao sẽ đại diện tham gia thi đấu cùng các đơn vị Tổng cục An ninh 2, Trung đoàn 88, Quân khu 7, Cụm cảng hàng không miền Nam.

BTC xin cảm ơn các đơn vị hỗ trợ gồm Yến sào Khánh Hòa, Thái Sơn Nam, HD Bank, Vietravel, Tân Hiệp Phát, Sabeco, Geru Sport, Pepsi-co... đã đồng hành với hội thao.

T.K

