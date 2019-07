Kết thúc thành công giải Golf BM & Partners Championship lần thứ 1

Giải đấu này được ra đời nhằm mục đích tạo ra sân chơi cho những người đam mê bộ môn golf đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân cùng chung tay đóng góp vào quỹ “Gắn kết yêu thương” nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nâng cao chất lượng sống và an sinh xã hội cho cộng đồng.

Giải nữ cũng đã diễn ra rất hấp dẫn Minh Tân

Chính điều này đã khiến giải đấu thu hút hơn 200 golf thủ đăng ký tham gia 4 bảng đấu: bảng A (HCP 0-15), B (HCP 16-23), C (HCP >24) và Nữ (HCP 0-36) thi đấu theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố. Ngoài các giải nhất, nhì, ba tại các bảng còn có các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin & Longest Drive. Nhiều gương mặt nổi bật trong cộng đồng golf Việt như Andrew Hùng Phạm, Phạm Quốc Tình, Hoàng Xuân Quang…

Trưởng BTC giải MC - Siêu mẫu Bình Minh cảm ơn các golfer và mạnh tường quân đồng hành với giải đấu Minh Tân

Trưởng BTC giải MC - Siêu mẫu Bình Minh, giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Nghệ thuật Bình Minh chia sẻ: “Mục đích chính của chúng tôi là gây quỹ giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tuyển sinh năm học 2019- 2020. Chúng tôi rất cám ơn những golf thủ và các mạnh thường quân đã đồng hành tạo ra sự thành công cho giải. Tôi hy vọng giải sẽ được duy trì hàng năm và ngày càng phát triển, nhân rộng đến với cộng đồng, để cùng chung tay góp sức nhiều chương trình từ thiện khác nhằm giải quyết phần nào khó khăn của người dân”.

Thay mặt BTC đã đóng góp vào quỹ học bổng của báo Thanh Niên Minh Tân

Trong buổi bế mạc và trao giải, BTC còn tạo ra những cuộc vận động và bán đấu giá những sản phẩm nhằm góp thêm vào quỹ “Gắn kết yêu thương”. Thông qua giải đấu nay, BTC giải đã đóng góp vào quỹ học bổng của báo Thanh Niên với số tiền 100 triệu đồng.

Những hình ảnh tại giải: