Khai mạc Giải bóng chuyền VĐQG 2010

Ở giải nam có nhiều ứng viên mạnh như: Tràng An Ninh Bình, Hoàng Long - Long An, Thể Công, Sanest Khánh Hòa, ĐKVĐ Sacombank Biên phòng và không thể không nhắc đến Đức Long - Quân khu 5 đang lăm le soán ngôi. Đáng buồn nhất là tình cảnh của TP.HCM, khi họ là ứng cử viên nặng ký nhất cho suất… rớt hạng. Sự ra đi của nhà tài trợ Thép Việt đã kéo theo cuộc "chảy máu" hàng loạt trụ cột của đội bóng (Hồng Huy, Wanchai…).

Ở giải nữ, ngôi vô địch sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Thông tin Liên Việt Bank và ĐKVĐ VTV-Bình Điền Long An. Tuy nhiên VTV-Bình Điền Long An chỉ còn dựa vào Diệu Châu và ngoại binh người Fiji đang chơi ngày càng hay Seniloli, vì Ngọc Hoa đang điều trị chấn thương. Dù vậy, không thể không kểì đến khả năng gây bất ngờ của PV Oil Thái Bình, Vietsovpetro và Ngân hàng Công thương

Bảng A (thi đấu tại Đắk Lắk): Sacombank Biên phòng, Hoàng Long - Long An, Sanest Khánh Hòa, TP.HCM, Quân đoàn 4, Vật liệu xây dựng Bình Dương (nam); VTV - Bình Điền Long An, PV Oil Thái Bình, Giấy Bãi Bằng, Lilama Hải Dương, Phòng không Không quân, Hà Nội (nữ). Bảng B (thi đấu tại Gia Lai): Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Đức Long - Quân khu 5, Quân khu 9, Tập đoàn dầu khí VN, Quân khu 7 (nam); Thông tin Liên Việt Bank, Vietsovpetro, Ngân hàng Công thương, Cao su Phú Riềng, Truyền hình Vĩnh Long, Tân Bình TP.HCM (nữ).

T.Nguyên