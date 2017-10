Khai mạc giải Judo quốc tế 2015

Hai vận động viên Trần Lê Phương Nga và Nguyễn Bảo Ngọc đã thể hiện rất tốt phần thi Ju no Kata - Ảnh: Khả Hòa Hai vận động viên Trần Lê Phương Nga và Nguyễn Bảo Ngọc đã thể hiện rất tốt phần thi Ju no Kata - Ảnh: Khả Hòa

Tham dự giải có 159 VĐV của 13 đội đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 4 đội của Việt Nam: đội tuyển quốc gia; đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển TP.HCM và đội Đại học Cảnh sát nhân dân. Ngoài ra còn có các VĐV đến từ các nước: Hàn Quốc, Lào, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Thụy Sĩ…Các VĐV tranh tài ở 23 nội dung, ngoài 21 nội dung đối kháng còn có 2 nội dung quyền (Kata) là Nage no Kata và Ju no Kata.Kết thúc buổi thi đấu sáng 17.10, các vận động viên Kata đã mang về 2 huy chương đầu tiên cho VN: cặp VĐV Nguyễn Ngọc Sơn - Đặng Trung Hiền giành huy chương vàng nội dung Nage no Kata và cặp VĐV Trần Lê Phương Nga - Nguyễn Bảo Ngọc giành huy chương bạc nội dung Ju no Kata.Kết quả trên cho thấy nhiều tiềm năng ở các nội dung Kata vì cặo VĐV Ngọc Sơn và Trung Hiền giữ được phong độ ổn định nhờ được cọ sát ở nhiều giải từ châu lục đến thế giới.Cặp VĐV Phương Nga và Bảo Ngọc là đương kim vô địch giải TP.HCM mở rộng năm 2015, thuộc đơn vị Cần Giờ. Tuy đều rất trẻ (Phương Nga là sinh viên Đại học Luật TP.HCM; Bảo Ngọc là học sinh trường THPT Nam Sài Gòn) nhưng hai bạn đã thi đấu rất tốt và tự tin tại sân chơi quốc tế.Giải sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 18.10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Q.1). Vảo cửa tự do.