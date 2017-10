Khoảnh khắc

Đình Đồng “nổi tiếng thế giới”. Cú vào bóng triệt hạ của hậu vệ Trần Đình Đồng (SLNA) khiến cầu thủ Nguyễn Anh Hùng của An Giang bị gãy chân tại giải V-League, giờ đã “vang danh” khắp thế giới khi từ Reuters, Daily Mail, BBC Sports, Yahoo! Sports, ESPN... đều đăng tải, kèm theo bình luận đầy mỉa mai:

“Một hậu vệ của VN vào bóng khủng khiếp làm đối phương gãy chân, phải nhận án phạt kỷ lục là bị cấm thi đấu 28 trận”. Tờ Daily Mail cho biết VFF muốn gửi một thông điệp rất mạnh mẽ cho các CLB ở V-League cần phải chấn chỉnh lại lối đá của các cầu thủ, mà hiện tại có rất nhiều bạo lực và gây ra không ít chấn thương nghiêm trọng. Báo này viết: “Sẽ không có thỏa hiệp nào với nạn bạo lực và cư xử thô bạo trên sân cỏ nữa. Án phạt là lời cảnh báo đến mọi cầu thủ khác”.

Suýt gặp tai nạn vì chụp hình “tự sướng”. Một cô gái mải mê chụp hình tự sướng và di chuyển ra sát đường đua trong lúc đang xem cuộc đua off-road San Felipe 250 tại Mexico mới đây, và suýt chút nữa đã gặp tai nạn. Cũng may là chiếc xe đua tránh kịp, nếu không tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra.

Nữ CĐV đáng nể. Một phụ nữ người Nhật Bản đã đi khắp thế giới để chỉ gặp cho được thần tượng của mình, tiền vệ nổi tiếng một thời Javier Saviola. Đó là cô Asami Usuku (ảnh, phải). Giữa tuần này, cô đã toại nguyện khi gặp được Saviola ở trung tâm tập luyện của CLB Olympiakos (Hy Lạp) và đã có buổi trò chuyện thú vị.

Tuyển Anh có bài hát ủng hộ. Ca sĩ của ban nhạc Take That, Gary Barlow, Katy B, Mel C và Pixie Lott... cùng các danh thủ của bóng đá Anh như Lineker, Hurst... cùng thu âm một bài hát ủng hộ tuyển Anh thi đấu tại VCK World Cup sắp tới ở Brazil.

Các sao Brazil làm gì khi rảnh rỗi ? Đó là chia nhau chơi trò chơi đá bóng FIFA 14. Một đoạn phim do trung vệ Luiz tung lên mạng instagram mới đây cho thấy các ngôi sao của tuyển Brazil biết chơi ra trò. Họ đã chia bảng đấu và thi đấu quyết liệt để xem ai chơi trò FIFA 14 giỏi nhất. Neymar là cầu thủ đoạt ngôi vô địch và được thưởng bằng một màn ủng hộ tuyệt vời của các đồng đội như Luiz, Oscar, Fred, Cesar...

Nadal khoe bạn gái. Trong lúc chuẩn bị cho giải Indian Wells Masters 1000 sắp tới, ngay sau chức vô địch ở Rio de Janeiro, Nadal cùng cô bạn gái của mình thư giãn tại Mexico. Nadal trông rất thoải mái bên cô bạn lâu năm Maria Xisxa Parello (ảnh).

Giang Lao

