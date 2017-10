Khoảnh khắc

Tái hiện sự cố bông hoa tuyết. Ban tổ chức nước chủ nhà Thế vận hội (TVH) mùa đông lần thứ 22, TP.Sochi, Nga khiến hàng triệu người xem truyền hình khắp thế giới trong lễ bế mạc rạng sáng qua, từ ngỡ ngàng rồi có lẽ đã bật cười sảng khoái khi tái hiện sự cố bông hoa tuyết không nở trong lễ khai mạc.

Tuy nhiên, lần này bông hoa tuyết (do các diễn viên thực hiện) sau khi đứng im trong khoảng gần 10 giây đã nở ra hợp thành 5 vòng tròn biểu tượng Olympic. Chủ nhà của TVH mùa đông năm 2018 là TP.Pyeongchang, Hàn Quốc.

Người đẹp chơi bóng chuyền bãi biển. Tạp chí Sports Illustrated (SI) tiếp tục giới thiệu một bộ ảnh thể thao mới nhằm ủng hộ cho môn bóng chuyền bãi biển. Lần này SI mời các siêu mẫu Chrissy Teigen, Gigi Haddid, Lily Aldridge, Samantha Hoopes (ảnh), Nina Adgal... tham gia chụp bộ ảnh. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nam diễn viên ca sĩ nổi tiếng Jamie Foxx, đầu bếp trứ danh Michael Syman...

Thân hình đáng nể của Lineker. Cựu tiền đạo nổi tiếng của Anh, Gary Lineker (ảnh - trái) nay là chủ biên chương trình Match of the Day trên BBC Sports. Tuy đã 53 tuổi, nhưng mới đây, Lineker cởi trần khoe thân hình săn chắc như chàng thanh niên mới lớn khi cùng đi dạo với cậu con trai George 22 tuổi của mình nhân chuyến nghỉ mát ở Malibu, Mỹ.

Cô gái triệu đô vô địch UFC hạng nhẹ. Nữ võ sĩ Ronda Rousey (ảnh) vừa bảo vệ thành công chức vô địch môn võ tự do (UFC) hạng nhẹ sau khi thắng đối thủ Sara McMann chỉ ngay phút đầu tiên trong hiệp 1, cuối tuần qua. Ronda được mệnh danh là cô gái triệu đô (nhờ có thu nhập hàng triệu USD từ quảng cáo và tài trợ). Cô từng là nữ VĐV judo đầu tiên của Mỹ đoạt huy chương ở Olympic (HCĐ, 2008), HCB thế giới năm 2007 ở hạng cân 70 kg, từng chụp khỏa thân cho tạp chí ESPN The Magazine năm 2012, tham gia đóng phim The Expendables 3, Fast & Furious 7.

Cơn giận của một cầu thủ. Cầu thủ người Ý Graziano Pelle dù có cái tên gần giống như “vua” bóng đá Pele ở Brazil, nhưng anh lại nổi tiếng nhờ vừa có một cơn giận có một không hai. Pelle đang chơi cho Feyenoord, vì bực bội sau trận hòa FC Twente 2-2, anh ta gặp bất cứ thứ gì trên đường vào phòng thay đồ đều sút cho hả giận. Pelle còn đá văng các tấm bảng hiệu rồi làm hư hại các máy quay của một đài truyền hình.

