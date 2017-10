Căn cứ vào thực tế giải hạng nhất hiện nay đã có 9 đội chuyển đổi sang doanh nghiệp, chỉ còn 5 đội chưa chuyển là Nam Định, Huế, Quảng Nam, An Giang và Kiên Long Bank Kiên Giang (chỉ ghép tên). Hiện tại sau Sài Gòn Xuân Thành đã chắc chắn đứng đầu, suất thứ nhì đang có 4 đội tranh chấp, nhưng cơ hội của An Giang và Kiên Long Bank Kiên Giang (cùng 34 điểm) đang rất lớn. Nếu duy trì phong độ tốt và có chiến thắng trong vòng 21 tới, khả năng An Giang hoặc Kiên Long Bank Kiên Giang sẽ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp là rất nhiều.

Bởi cả 2 sẽ nhắm đến suất nhì bảng thăng hạng trực tiếp và rất có thể mùa giải 2011 sẽ không có trận play-off. Tình hình này cũng sẽ làm cho cuộc đua trụ hạng V-League trở nên gay go vì với 2 đội xuống hạng trực tiếp khiến từ đội hạng 8 HAGL (27 điểm) cho đến ĐTLA (21 điểm) đều sẽ phải chạy đua ráo riết để tránh rớt hạng.

Q.T