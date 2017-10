Không nhất thiết phải mua EPL bằng mọi giá

Hai tháng sau khi được chọn làm nhà phân phối độc quyền gói bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh (EPL) trên lãnh thổ VN, Tập đoàn IMG (Mỹ) đã chào giá tại thị trường VN với giá “cắt cổ”!

Hơn 3 năm trước, bản quyền truyền hình (BQTH) EPL 3 mùa 2010 - 2013 mà Công ty Ý MP&Silva bán cho các đài tại VN có giá 19,5 triệu USD. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN, năm nay các đài chỉ nên mua với mức cao nhất từ 22 - 23 triệu USD. Tuy nhiên, IMG lại hét con số 37,5 triệu USD. Có thể họ sẽ lãi khoảng 10 triệu USD nếu thực hiện thành công thương vụ này tại VN.



Nếu IMG bán giá “cắt cổ”, giải Ngoại hạng Anh sẽ vắng bóng trên truyền hình VN từ các mùa sau

- Ảnh: Reuters

Động thái của Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) và các đơn vị truyền hình trả tiền tại VN như thế nào? Trong công văn mới nhất được ký bởi Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, nêu rõ: “Để đảm bảo hài hòa lợi ích của các đơn vị hoạt động truyền hình và lợi ích người xem, tránh để các công ty nước ngoài lợi dụng, tăng giá bản quyền một cách bất hợp lý, gây lãng phí nguồn lực xã hội, Bộ đồng ý đề xuất của Đài truyền hình VN (VTV) về việc giao VTV làm đầu mối. Tuy nhiên, VTV cần thành lập ban điều hành đàm phán với các thành phần gồm VTV, VTC, HTV Hà Nội, HTV TP.HCM, và do VTV chủ trì cũng như làm trưởng ban đàm phán. Trong trường hợp không thành lập ban điều hành, đề nghị VTV có văn bản thống nhất với Hiệp hội Truyền hình trả tiền, các đài có liên quan về phương án phối hợp trong đàm phán để có giá bản quyền hợp lý”.

Nhưng như thế nào là hợp lý thì vào thời điểm này, bản thân Bộ cũng như các đài cũng chưa thể có câu trả lời chính xác. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ TT-TT, nói: “Bộ không thể can thiệp vào giá, cũng như không can thiệp vào số tiền mà các đài sẽ trả cho IMG. Bộ ra công văn với mục đích chính là tránh ép giá và còn một mục đích chưa được nêu thẳng là tránh độc quyền. Các đài nên làm giống với hồi World Cup 2010, VTV cũng làm đầu mối duy nhất, sau đó san sẻ cho các đơn vị khác. Về phương thức hợp tác giữa các đài, Bộ cũng không thể can thiệp quá sâu. Các bên cần có sự thống nhất về giá cả cũng như hình thức phân chia”.

Ông Nguyễn Thành Lương, Phó tổng giám đốc VTV, cho biết: “Khi Bộ đã giao VTV làm đầu mối đàm phán EPL có kết hợp với các đài khác, dĩ nhiên chúng tôi sẽ phải mặc cả sao cho có lợi nhất. Không chỉ với mục đích có lợi cho các đài, có lợi cho người dân mà sâu xa hơn là ta không bị mất một khoản ngoại tệ một cách phi lý. Nếu không đạt được thỏa thuận, đối tác không bán với mức giá hợp lý chúng tôi đưa ra thì đành phải bỏ giải trên sóng của truyền hình. Không nhất thiết phải mua được EPL bằng mọi giá với cái giá quá cao như thông tin hiện nay. Sắp tới chúng tôi sẽ mời các đài đến làm việc sớm và cùng xây dựng một quy chế, nguyên tắc về sự hợp tác giữa tất cả các bên trong việc đàm phán mua bản quyền EPL. Tôi xin nói lại, vấn đề cốt lõi ở đây là sự tính toán của các đơn vị truyền hình, sự hợp lý của giá bản quyền mà đối tác chào và không thiệt hại cho toàn bộ phía VN”.

Được biết, VTV dự kiến sẽ đề nghị rất thẳng thắn là các đài sẽ đóng góp bao nhiêu. Sau đó, VTV sẽ gộp lại toàn bộ khoản này, rồi cầm số tiền đó đi mặc cả với IMG. So với VTC hay AVG hay HTV, tiềm lực kinh tế của VTV lớn hơn và xét về thị trường truyền hình trả tiền tại VN hiện tại, VTV cũng đang chiếm thị phần lớn nhất khi đang quản lý 3 doanh nghiệp VSTV, SCTV, VCTV với tổng số thuê bao gần 2 triệu. Như vậy, VTV có thể sẽ phải chi khoản lớn nhất nhưng cũng có thể nhờ thế, VTV sẽ được độc quyền một gói nào đó như họ đang độc quyền gói chủ nhật trên K+.

Không phải đài trả tiền nào tại VN cũng “hưng phấn” với BQTH EPL 3 mùa tới. Ví dụ như HTV Hà Nội. Đơn giản vì là “con nhà không có điều kiện”. Một lãnh đạo HTV Hà Nội cho hay: “3 mùa trước, chúng tôi trả không đến 1 triệu USD/mùa. Mà cũng phải cực kỳ cố gắng mới lo đủ số tiền này để phục vụ khán giả. Nhưng sắp tới, HTV có lẽ phải đứng ngoài cuộc. Không thể đủ tiền để chung sân chơi với các đồng nghiệp”. Ông Lê Văn Phú, Trưởng ban Thể thao HTV TP.HCM, cho hay: “HTV đang đợi VTV và hy vọng VTV sẽ đàm phán thành công. Chúng tôi chỉ sợ có đơn vị nào đó đi đêm, trả “vống” lên một khoản cực lớn thì coi như thua”. Ông Vũ Quang Huy, Phó giám đốc VTC, bày tỏ: “Công văn của Bộ rất thiết thực và chúng tôi rất mong muốn các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, không nên đá lệch đường ray. VTV cần làm tốt sự chỉ đạo từ Bộ là làm trưởng ban đàm phán”. N.Duy

Lan Phương

