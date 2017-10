Không nhiều khởi sắc

Ở giải nam bảng A, Hoàng Long Long An (nhất bảng) và ĐKVĐ Sao Vàng Biên Phòng (nhì bảng) không tốn nhiều sức cũng chiếm được 2 chiếc vé nhất, nhì bảng đi tranh VCK xếp hạng. Sanest Khánh Hòa nhiều tham vọng nhưng việc thi đấu không thành công ở lượt đi khiến họ rời cuộc chơi dù thi đấu ấn tượng, nhất là chiến thắng 3-0 trước Sao Vàng Biên Phòng. Tuy nhiên, TP.HCM mới là đội gây thất vọng nhất. Trước VLXD Biên Hòa được đánh giá yếu nhất bảng và gần như nắm một suất đi tranh trụ hạng nhưng các tay đập TP.HCM lại để thua dễ với tỷ số 1-3. Trận thua “không hiểu nổi” như lời nói của HLV Lê Hồng Hảo (TP.HCM) khiến đội này phải tranh vé trụ hạng còn lại trong thế thua thiệt hiệu số trước Quân đoàn 4. Trong khi đó, bảng B giải nam là màn song diễn của Thể Công và chủ nhà Tràng An Ninh Bình. Trước Quân khu 7, Quân khu 9, Quân khu 5 và cả Tập đoàn dầu khí QG vốn không mạnh, Thể Công (nhì bảng) và Tràng An Ninh Bình (nhất bảng) dễ dàng toan tính thứ hạng ở vòng bảng để tránh đối thủ khó chơi ở VCK xếp hạng. Ngược lại, Quân khu 7 chắc suất đi tranh trụ hạng. Suất còn lại là cuộc đấu trí giữa Quân khu 9, Quân khu 5 và Tập đoàn dầu khí VN.

Trong khi đó, ở giải nữ Bình Điền Long An (nhất bảng A), PV Oil Thái Bình (nhì bảng A), Thông tin Liên Việt Bank (nhất bảng B), Vietsopetro (nhì bảng B) không khó giành quyền đi VCK tranh ngôi vô địch.

Đó là kết quả không bất ngờ dù ban đầu nhiều người dự đoán về khả năng gây bất ngờ của đội bóng đang chơi lên tay là truyền hình Vĩnh Long. Tuy nhiên, đội bóng miền Tây vẫn thiếu sự ổn định trong những trận đấu then chốt. Trái lại, Hà Nội, Tân Bình TP.HCM, Cao Su Phú Riềng vẫn chơi dở như dự đoán và chắc suất đi tranh trụ hạng. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa PKKQ và Hải Dương.

Ngày 16.10, VCK tranh ngôi vô địch nữ và tranh trụ hạng nam sẽ diễn ra tại Hải Dương. Trong khi đó, Ninh Bình sẽ là nơi tổ chức VCK tranh ngôi vô địch nam và tranh trụ hạng nữ.

Quỳnh Anh