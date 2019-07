Không phải Ronaldo, Messi nhưng vẫn có thể là triệu phú bóng đá

Tâng bóng nghệ thuật (Freestyle Football) xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, do Diego Maradona đặt nền móng với những động tác căn bản nhất là ATW (Around the World). Tâng bóng nghệ thuật được gợi cảm hứng từ những pha tâng bóng trong các trận cầu đỉnh cao và dần phát triển thành môn thể thao độc lập với số lượng người chơi ngày càng đông đảo, kể cả các cầu thủ nổi tiếng như Ronaldo hay Messi.

Cristiano Ronaldo phô diễn kỹ năng tâng bóng trong một buổi tập luyện Ảnh: steemit.com Càng ngày, tâng bóng nghệ thuật càng được nhận sự quan tâm của mọi người. Minh chứng là sự ra đời của Liên đoàn tâng bóng nghệ thuật thế giới (World Freestyle Football Association) vào năm 2011 và các Hiệp hội thành viên tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu.

Nếu như người xem có thể trầm trồ khi chứng kiến những pha phô diễn kỹ thuật với trái bóng của các ngôi sao như Ronaldo, Messi hay Neymar thì với màn trình diễn của các siêu sao tâng bóng nghệ thuật như Andrew Henderson (5 lần vô địch thế giới, 7 lần vô địch châu Âu) thì cảm giác của khán giả hẳn chỉ có thể mô tả bằng cụm từ “ngoài sức tưởng tượng”.

Sở dĩ nói thế là bởi trong khi bóng đá sân cỏ 11 người của những cầu thủ Ronaldo, Messi hay Neymar bị giới hạn bởi những luật lệ, nguyên tắc thì tâng bóng nghệ thuật đơn giản là nơi mà người chơi có thể phát huy tận cùng phẩm chất kỹ thuật cũng như khả năng sáng tạo của họ, mà cái đích lớn nhất là sự ngưỡng mộ và trầm trồ của khán giả.

Andrew Henderson, chàng "vũ sư" tâng bóng nghệ thuật đỉnh cao Ảnh: youtube Chẳng thế mà ở các sự kiện lớn của thể thao thế giới như Olympic hay World Cup thì các ngôi sao tâng bóng nghệ thuật đều được mời biểu diễn khai mạc và bản thân những ngôi sao này được các nhãn hàng lôi kéo, săn đón, chào mời tận tình không thua kém gì so với những cái tên như Ronaldo, Messi hay Neymar.

Andrew Henderson chia sẻ: "Video tâng bóng đầu tiên của tôi đã được phát trực tiếp trên mạng xã hội và cùng với sự phát triển của Instagram, Snapchat hay Youtube như hiện nay thì ai cũng có thể xem lại những màn trình diễn đã được tôi thực hiện từ vài năm trước. Nhờ vậy mà một số video của tôi có thể thu hút đến 1 triệu lượt views mỗi ngày. Chuyện này thực sự điên rồ”.

Ở Việt Nam, tâng bóng nghệ thuật đã trở thành một môn thể thao khá phổ biến và khoảng từ 5 năm qua, biểu diễn tâng bóng nghệ thuật thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện lớn liên quan tới bóng đá cũng như các sự kiện dành cho giới trẻ đam mê bóng đá thực thụ.

Rất nhiều cầu thủ tâng bóng nghệ thuật Việt Nam đã đưa tên tuổi mình vượt ra khỏi biên giới quốc gia, và ngược lại, cũng đã có không ít tên tuổi lớn của tâng bóng nghệ thuật thế giới đã tìm đến Việt Nam như trường hợp của Henderson năm 2017.

Nếu là fan bóng đá thực thụ, bạn không thể bỏ lỡ sự kiện “Tâng bóng nghệ thuật ấn tượng” sắp diễn ra vào ngày 6.7 này tại Samsung Showcase, Trung tâm triển lãm công nghệ bậc nhất châu Á, để tận mắt chứng kiến những pha biểu diễn điêu luyện của Phạm Trọng Thy, á quân cuộc thi Freestyle Football Việt Nam được tổ chức vào tháng 12.2009.

Phạm Trọng Thy và "chuyện tình" với bộ môn tâng bóng nghệ thuật Ảnh: VTM Là cựu sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nhưng Trọng Thy đã xây dựng được tên tuổi của mình như là một trong những vũ sư tâng bóng nghệ thuật hàng đầu Việt Nam hiện nay chỉ nhờ đam mê và nỗ lực khổ luyện thành tài, và tinh thần bứt phá làm điều không tưởng.

Sự kiện “Tâng bóng nghệ thuật ấn tượng” bao gồm các hoạt động thú vị, màn trình diễn mãn nhãn của Phạm Trọng Thy, những chia sẻ thú vị truyền cảm hứng bất tận cho giới trẻ.