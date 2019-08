Không thể coi là ‘thể thao khiêu dâm’ khi chỉ nhìn vào trang phục

Võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyen đã có một màn trình diễn điêu luyện để bảo vệ thành công đai vô địch hạng lông thế giới thuộc đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á (ONE Championship), sau khi hạ knock out đối thủ Nhật Bản Koyomi Matsushima trong cuộc đấu ở sự kiện ONE: DAWN OF HEROES diễn ra tại Manila (Philippines) diễn ra tối qua (2.8, giờ VN).