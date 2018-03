Kịch tính chặng đua Lạng Sơn về Hà Nội

Đường đua từ Lạng Sơn về Hà Nội khá đẹp với nhiều đoạn đổ dốc giúp các tay đua đẩy tốc độ lên rất cao. Đáng khen nhất là cuộc tách tốp thành công của nhóm 6 tay đua gồm Quàng Văn Cường (Hạt Ngọc Trời An Giang), Trần Thanh Điền (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Trần Nguyễn Duy Nhân, Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7), Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp), Phan Tuấn Vũ (Bike Life Đồng Nai).

Cách đích 10 km, nhóm 6 tay đua này vẫn tạo khoảng cách hơn 1 phút 30 giây so với tốp đông có áo vàng Desriac Loic (Bike Life Đồng Nai), áo xanh Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) ở phía sau. Nếu về đích thành công, áo vàng nhiều khả năng về tay Quàng Văn Cường khi anh có khoảng cách 2 giây so với đối thủ cạnh tranh cùng nhóm là Trần Thanh Điền.

Với 2 VĐV trong tốp này, Quân khu 7 cũng đứng trước cơ hội đánh chiếm ngôi nhất đồng đội. Không những thế tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân của đội đua này với nước rút tốt nhất trong nhóm, dự báo sẽ vươn lên chiếm danh hiệu áo xanh.