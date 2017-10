Kiếm thủ Vũ Thành An và cái Tết dài nhất từ trước đến nay

Ít khi xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên bảng thành tích dày đặc của kiếm thủ Vũ Thành An khiến người khác phải ngưỡng mộ: HCĐ vô địch châu Á; 2 HCV vô địch Đông Nam Á, đoạt vé đi Olympic, gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2016,…



Vũ Thành An cho hay so với các VĐV khác anh may mắn hơn rất nhiều bởi chưa năm nào phải đón tết xa nhà. Vui mừng hơn khi năm nay An sẽ có một kỳ nghỉ tết dài nhất từ trước đến giờ khi được nghỉ đến 7 ngày.