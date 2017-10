Kiểu nhảy "Gangnam Style" tấn công làng đua F1

Webber giành vị trí pole Korean Grand Prix 2012 Tay đua Mark Webber đã đánh bại đồng đội ở đội Red Bull là Sebastian Vettel ở vòng loại ( ngày 13.10) để giành vị trí pole (vị trí xuất phát đầu tiên ở cuộc đua chính thức vào ngày 14.10). Webber đã giành thành tích tốt nhất trong 1 vòng đua với thời gian 1 phút 37,242 giây, trong khi Vettel lại tỏ ra không mấy nổ lực ở vòng loại này khi chỉ giành vị trí xuất phát thứ 2 do kém đồng đội 0,074 giây. Dẫu vậy, đương kim vô địch Vettel không quá thất vọng do đối thủ trực tiếp Fernando Alonso (Ferrari) giành vị trí xuất phát thứ 4, sau Lewis Hamilton của McLaren. Hiện tại, cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng các tay đua dường như chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Vettel và Alonso (người đang giữ ngôi đầu) do chỉ kém nhau 4 điểm.