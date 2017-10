Kim Yu-na lọt vào top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Với chiếc HCV tại thế vận hội mùa đông Vancouver 2010, cùng chức vô địch thế giới năm 2009, VĐV trượt băng nghệ thuật Kim Yu-na trở thành một trong những biểu tượng của làng thể thao Hàn Quốc. Không chỉ vậy, cô gái 20 tuổi này vừa được tờ Times (Mỹ) bầu chọn vào top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Đứng sau cựu tổng thống Bill Clinton

Trượt băng nghệ thuật vốn là thế mạnh của các nước như Nga, Mỹ và gần đây là Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự xuất hiện của Kim Yu-na đã thổi một làn gió mới vào môn thi đấu kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao này.

Kim Yu-na tập luyện trượt băng nghệ thuật khi mới 7 tuổi và nhanh chóng thể hiện tài năng. Ở tuổi 12, cô trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất giành chức vô địch quốc gia trượt băng nghệ thuật ở Hàn Quốc. Không dừng lại ở đó, cô gái xinh xắn này tiếp tục vươn ra tầm thế giới. Năm 2006, cô giành chức vô địch tại giải trẻ vô địch thế giới. Tiếp đến là ngôi vô địch thế giới năm 2009 và chiếc HCV Olympic 2010. Kim Yu-na hiện cũng đang giữ hàng loạt kỷ lục thế giới về điểm số ở các nội dung biểu diễn ngắn, biểu diễn tự do và hỗn hợp. Không chỉ vậy, cô còn là người đầu tiên giành được hơn 200 điểm cho một bài biểu diễn theo hệ thống tính điểm của Liên đoàn trượt băng thế giới.

Cũng chính vì vậy, theo kết quả của cuộc bình chọn 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time (Mỹ) công bố hôm thứ Năm vừa qua, cô gái sinh trưởng ở Bucheon cũng có tên. Ấn tượng hơn, Kim Yu-na về thứ hai sau cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton, trong hạng mục bình chọn “Người hùng” của năm.



Vẻ đẹp thùy mị của Kim Yu-na luôn thu hút mọi người - Ảnh: getty images

Rất biết cách kiếm tiền

Thành tích ấn tượng trên sân băng cộng với gương mặt xinh xắn đã giúp Kim Yu-Na trở thành một trong những nhân vật thu hút được nhiều sự chú ý nhất tại Hàn Quốc. Theo báo chí tại đây, chỉ trong vòng 3 năm qua, VĐV 20 tuổi này đã kiếm được 10,3 triệu USD nhờ vào các hợp đồng quảng cáo và tài trợ.

Hồi tuần trước, Kim Yu-Na đã quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý IB Sports để tự thành lập công ty quản lý của riêng mình. Công ty của Kim mang tên All That Sports Inc (AT Sports) và mẹ của cô, bà Kim Mi-hee sẽ là giám đốc điều hành.

Đây là một bước đi tương tự với trường hợp của các ngôi sao thể thao Hàn Quốc. Tiền vệ Park Ji-sung đã thành lập công ty riêng JS Limited hay tay golf chuyên nghiệp Yang Yong-eun với công ty YE Dream and Future thời gian gần đây là những ví dụ.

Trước kia, khi còn chịu sự quản lý của IB Sports, Kim Yu-na phải chia 25% thu nhập của cô cho công ty này. Nay gia đình VĐV này sẽ giúp cô quản lý tất cả. Với sự nghiệp còn rất dài trước mắt cũng như mức độ nổi tiếng tại Hàn Quốc, Kim Yu-na không khó để kiếm thêm nhiều tiền hơn.

Lam Hải