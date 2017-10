Kình ngư Trung Quốc huênh hoang xưng 'vua' rồi đại bại cay đắng

Sáng ngày 13.8 (giờ VN), Sun Yang chẳng những không bảo vệ được chiếc huy chương vàng (HCV) nội dung này khi từng gây sốc đoạt được cách đây 4 năm ở Olympic London 2012, mà còn không thể vượt qua vòng loại khi chỉ về thứ 16, quá xa so với 8 kình ngư vào chung kết.

Đáng kể hơn, Sun Yang cũng là kình ngư đang nắm giữ kỷ lục thế giới cự ly 1.500m bơi tự do này, nhưng lại không thể vào chung kết tranh huy chương thì quá đáng thất vọng. Cũng thật mất mặt cho Sun Yang và cả làng thể thao Trung Quốc khi suốt gần tuần qua giới truyền thông nước này gồm cả những tờ báo tiếng tăm như tờ Thời báo Hoàn cầu cứ ra rả đòi quyết tâm “trả thù” kình ngư người Úc, Mack Horton mới 20 tuổi - đối thủ đánh bại Sun Yang nội dung 400m tự do - vì đả kích kình ngư Trung Quốc là “tên gian lận, sử dụng chất kích thích để thi đấu”.

Sự việc này còn gây ra một làn sóng từ các cư dân mạng Trung Quốc bất chấp tất cả xỉa xói đủ thứ về phía kình ngư Úc, Horton cũng như cả nước Úc. Báo chí nước này còn gọi nước Úc đứng bên rìa văn minh thế giới…

Cho nên, đến trước đợt thi nội dung 1.500m Sun Yang còn phát biểu gây sốc: “Tôi không biết anh ta (Horton) là ai. Tôi chỉ biết ở cự ly 1.500m, tôi là vua. Không ai bằng tôi hết”. Huênh hoang, tự đắc, Sun Yang đại diện cho chủ nghĩa phiến diện ở một bộ phận tại Trung Quốc, cuối cùng đã chuốc lấy thất bại quá cay đắng. Chưa kể, còn không thể so tài cao thấp với đối thủ đòi quyết đấu là kình ngư Horton ở đợt bơi chung kết.

Sau kết quả đáng thất vọng, Sun Yang đã làm ra vẻ rất đau khổ, khóc lóc thảm thiết nhằm khiến người hâm mộ Trung Quốc động lòng và bênh vực kình ngư này một cách đầy phiến diện. Sun Yang từng bị phát hiện sử dụng doping hồi năm 2014, nhưng chỉ bị cấm 3 tháng trong sự bao che của thể thao Trung Quốc.

Thất bại Sun Yang cùng với cú sốc nữ kình ngư Chen Xinyi bị phát hiện sử dụng doping, khiến bơi lội Trung Quốc có 1 kỳ Olympic chìm trong thất vọng. Cách đây 4 năm, bơi lội Trung Quốc gây kinh ngạc cả thế giới khi đoạt 5 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Tuy nhiên ở Olympic Rio, bơi lội Trung Quốc ra về với 1 HCV an ủi do Sun Yang đoạt trong nội dung 200m tự do, 2 HCB và 3 HCĐ cùng ngờ vực bơi lội nước này có chương trình “bí mật doping”, nhưng nay không dám ứng dụng nữa.

Giang Lao