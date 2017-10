Kỳ nhân làng võ - Kỳ 13: Tay đấm hạ knock-out võ sĩ Thái Lan

Với hàng loạt trận thắng như chẻ tre trên võ đài, võ sư Minh Thanh không chỉ xứng đáng là hậu duệ của “Quyền vương” Minh Cảnh mà còn tạo chiến tích oai hùng khi hạ knock out tay đấm của Thái Lan.

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 12: Độc chiến giang hồ cầu Muối

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 11: Tuyệt kỹ Tứ mã liên hoàn

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 10: Cao thủ Thiếu Lâm Nghè Bế



Võ sư Minh Thanh - Ảnh: nhân vật cung cấp

Võ sĩ Minh Thanh sinh năm 1936, tên là Nguyễn Văn Thành, quê H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai), con út trong gia đình 6 anh chị em. Năm 13 tuổi, Thành phiêu bạt giang hồ, học được bài danh quyền “Tứ Long Quá Hải”. Năm 1952, Thành lên Sài Gòn, xin được chân chạy bàn tại khách sạn Continental. Một bữa nọ, không chịu nổi thái độ trịch thượng của một thực khách Pháp, Thành đã tặng ông này quả thôi sơn xịt máu mũi. Bị chủ đuổi, Thành ở nhờ nhà Chín (bạn làm chung tại khách sạn) trên đường Cống Quỳnh (Q.1) rồi được bạn giới thiệu đến nhà võ sư Minh Cảnh. Năm ấy Thành vừa tròn 16 tuổi. Miệt mài khổ luyện tròn hai năm, Thành được “Võ vương” Minh Cảnh cho thi đấu quyền anh (hạng tài tử) với võ danh Minh Thanh, đến năm 1957 thì chính thức chuyển sang thi đấu hạng nhà nghề (hạng ruồi 49-51 kg).

Đầu năm 1958, “gà tre” Minh Thanh lần đầu xuất trận tại hội chợ Buôn Ma Thuột, đấu 3 trận toàn thắng trước Misseler (Ấn Độ), Đức Huỳnh và Hải Huỳnh (võ đường Huỳnh Tiền). Từ đó trở đi là hàng loạt trận hạ bệ những tên tuổi lớn làng quyền anh như Ngọc Phúc, Văn Hoán, Ngọc Quỳnh, Tạ Ngọc Phòng, Văn Hai, Văn Đại, Hassene… với tổng cộng 118 trận, thắng 88 trận, hòa 20 trận, thua 10 trận. Năm 1963, Tổng cuộc Quyền thuật VN tổ chức đấu đài chọn võ sĩ tranh tài quốc tế tại sân Tinh Võ, hơn 100 võ sĩ lần lượt rơi rụng chỉ còn lại 3 tay đấm Minh Thanh, Hiệp Huỳnh (võ đường Huỳnh Tiền), Hồng Phong (võ đường Bách khoa Bình dân) được trao đai vô địch nạm vàng 24K.

Kỷ niệm lớn nhất của nhà cựu vô địch quyền anh Minh Thanh là trận thắng knock-out tay đấm Thái Lan Chao Chai Keo tại hội chợ Thị Nghè (năm 1960). Trận đấu do trọng tài người Pháp Nourdeux điều khiển, là trận đấu quốc tế nên phần thưởng rất cao: 22.000 đồng (tiền thời đó). Trận đấu diễn ra rất gay cấn, võ sĩ Thái hết sức hung hăng lao tới như muốn “ăn tươi nuốt sống” Minh Thanh. Không hề nao núng, võ sư VN đã hóa giải đòn thế đối phương một cách gọn gàng rồi tung ra những cú đấm “sát thủ” liên hoàn khiến đối thủ tối tăm mặt mũi. Mất đi sự tỉnh táo do bị đấm tơi bời, võ sĩ Thái ngã quỵ xuống sàn đài, không gượng dậy nổi. Tại căn hộ của ông hiện vẫn còn treo bức ảnh đen trắng (khổ 15 cm x 21 cm) khoảnh khắc chiến thắng võ sĩ Chao Chai Keo do ký giả Lô Vinh chụp, từng đăng trên trang nhất nhật báo Dân Nguyện.

Một lần khác, ông đã khiến hàng chục tên giang hồ khu Lê Lai tay lăm lăm xích sắt, dao chặt nước đá do “nhị ca” Huỳnh Tỳ dẫn đầu phải sợ hãi rút lui, khi kéo qua hẻm 165 Cống Quỳnh thanh toán một đối tượng. Võ sư kể lại: “Khi đó nhờ thắng những đối thủ trong nước và võ sĩ của Thái Lan nên tôi được mọi người biết đến và yêu mến. Vì vậy bọn giang hồ khi biết người bị truy sát ngụ kế bên nhà tôi nên không dám manh động. Bọn chúng rất ngại những người biết võ nghệ chân chính, nên khi thấy tôi biết chuyện và bước ra ngoài sân thi triển võ công như muốn nói sẵn sàng bảo vệ người yếu, chúng đã im lặng tìm cách chuồn nhanh”.

Năm 1969, Minh Thanh giã từ sàn đấu, đời sống khó khăn, để có tiền nuôi 11 người con, ông phụ vợ bán cà phê ven đường Phạm Ngũ Lão (gần chợ Thái Bình, Q.1). Quán tọa lạc dưới cây trứng cá nên bà con tiểu thương ở đây gọi là “quán võ sĩ Minh Thanh”. Nhà cựu vô địch quyền anh bùi ngùi: “Để có tiền đong gạo, phải ráng lên đài đấu trên 40 trận/năm, bây giờ về già di chứng để lại là bị chai ù tai trái, hai hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay, hễ trở trời là toàn thân ê ẩm đau nhức!”. Tay đấm lừng lẫy ngày nào giờ đã là cụ ông 78 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, hoạt bát và dẻo dai nhờ nhiều năm luyện võ.

Ngọc Thiện

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 9: Thầy võ vùng đất dữ

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 8: Đại võ sư Huỳnh Tiền

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 7: Thiết chỉ Huỳnh Chí Dân

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 6: Hổ Hình quyền Trần Cây

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 5: Thái Tử Nghiêu và tuyệt kỹ Mai Hoa chưởng

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 4: Truyền nhân Vịnh Xuân quyền

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 3: Trần cao thủ với tuyệt kỹ Cổn Đường đao

>> Kỳ nhân làng võ - Kỳ 2: 'Bát quái côn' của Đàm sư phụ

>> Kỳ nhân làng võ: Cao thủ 'đao thương bất nhập

Ngọc Thiện