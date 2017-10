Kỳ tích đá cầu Việt Nam

“Chúng tôi đã được trải qua những giây phút rất căng thẳng rồi vỡ òa niềm vui sướng khi các cầu thủ VN đã đánh bại những VĐV mạnh của Trung Quốc để đăng quang”, ông Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn đội tuyển đá cầu VN, kể lại cảm xúc tại giải vô địch đá cầu thế giới.

Đá cầu VN thắng Trung Quốc rất thuyết phục - Ảnh: Ngô Nguyễn Đá cầu VN thắng Trung Quốc rất thuyết phục - Ảnh: Ngô Nguyễn

Sau 7 lần đứng đầu thế giới, đội tuyển đá cầu VN sang Roma (Ý) dự giải vô địch năm 2015 với tâm thế vừa tự tin vừa âu lo. Âu lo bởi trong tay HLV Đào Thái Hoàng Phúc không còn nhiều gương mặt chủ lực và quan trọng hơn, ngoài Trung Quốc (TQ) cực mạnh, giải lần này còn quy tụ những quốc gia mới nổi về môn đá cầu như Đức, Pháp, Hungary...

Ông Hổ tường thuật: “Nội dung đơn nữ diễn ra rất gay cấn. Sau khi vượt qua 11 VĐV, Nguyễn Thị Thanh bước vào chung kết gặp đối thủ TQ với tinh thần quyết tâm rất cao. Nếu so về hình thể, Thanh quá nhỏ so với đối thủ song “nhỏ nhưng có võ”, cô gái sinh năm 1992 này đã có những quả điều cầu rất khéo, liên tiếp đưa VĐV TQ vào thế khó. Nhưng đối thủ cũng quá nhiều kinh nghiệm nên phòng thủ và phản công rất ngoan cường. Hai bên giằng co nhau căng thẳng và cuối cùng, nhờ cú móc cầu ngoạn mục, Thanh đã thắng”.

Những trận đấu khác cũng ở thế rượt đuổi như tại nội dung đội tuyển nữ, Thanh và 5 đồng đội gồm Trà My, Nguyễn Đào, Bích Trăm, Minh Thuận, Thủy Tiên đã đánh bại TQ ở chung kết với tỷ số sát nút 21-17. Thanh Tuấn, Anh Tuấn cũng thắng cặp đôi Trung Quốc, bảo vệ thành công ngôi vô địch đôi nam và HCV thế giới đôi nữ đã thuộc về Nguyễn Đào, Trà My sau trận chung kết khá kịch tính với TQ.

Giữ vững ngôi vị số 1 thế giới, theo nhận định của ông Nguyễn Trọng Hổ là thành quả đáng khen của đá cầu VN, bởi: “TQ coi đá cầu như môn chuyên nghiệp và đã thành lập Liên đoàn Đá cầu quốc gia. Họ còn thành lập hẳn 5 trung tâm nghiên cứu về đá cầu và ý định vận động đưa đá cầu vào ASIAD và xa hơn là Olympic. Hiện tại, đá cầu đang được toàn cầu hóa mạnh mẽ. Vì thế, VN tuy đang dẫn đầu thế giới nhưng để duy trì bền vững thành tích này cần có hướng phát triển vừa mang tính bề rộng mà vẫn phải có chiều sâu”.

Nhật Duy