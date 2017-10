Lan tỏa hào khí Việt

Đây là liên hoan quy mô hoành tráng nhất và có nhiều điểm nhấn so với 2 lần được tổ chức vào năm 2006 và 2008. Hơn 1.000 võ sư, võ sĩ đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã về dự liên hoan. Những bài võ biểu diễn của các môn phái trong dịp hội tụ tinh hoa võ Việt đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân và du khách.

Lần đầu tiên, các đoàn võ thuật quốc tế: Tổng đoàn thế giới Tinh võ đạo VN, Tổng đoàn thế giới Quán khí đạo, Liên đoàn quốc tế Việt vũ đạo, Bình Thái Đạo, Sơn Long Quyền thuật... đã có dịp biểu diễn giao lưu ngay tại võ đường của các lão võ sư danh tiếng đất võ Bình Định như: Phan Thọ, Hồ Sừng (Tây Sơn), Phi Long Vịnh (Tuy Phước), Lý Xuân Hỷ (An Nhơn)...

Môn phái Sơn Long Quyền thuật (kỹ thuật lâm trận của rồng núi) từ khi được cố võ sư Nguyễn Đức Mộc thành lập vào năm 1947 tại Pháp đến nay vẫn không ngừng phát triển, hiện có hàng ngàn môn sinh mang quốc tịch Canada, Ý, Libya, Algeria... Võ sư Olivier Baebey - Chủ tịch Liên đoàn Sơn Long Quyền thuật tại Pháp và võ sư Philippe Clément - Chủ tịch Liên đoàn Sơn Long Quyền thuật tại Thụy Sĩ đã 3 lần tham dự liên hoan. Lần này, Olivier Baebey và Philippe Clément dẫn đoàn hơn 70 môn sinh đến đất võ Bình Định để cùng giao lưu, chiêm nghiệm những giá trị võ học của dân tộc VN. Philippe Clément nói: “Đến đây chúng tôi cảm thấy thật gần gũi và thân thiện. Tinh thần thượng võ đã níu kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Tất cả là vì sự phát triển mạnh mẽ của võ cổ truyền VN trên thế giới. VN có nhiều võ sư danh tiếng. Riêng ở Bình Định cũng còn nhiều võ sư cao tuổi nhưng thi triển võ thuật hết sức uy phong. Điều này không phải nơi nào cũng có được”.

Chưởng môn nhân đời thứ 3 của môn phái Bình Thái Đạo - võ sư Diệp Lệ Bích hiện đang ở Anh và miệt mài truyền dạy võ nghệ cho hàng ngàn môn sinh mang nhiều quốc tịch khác nhau. Võ sư Lệ Bích cho biết tham dự liên hoan là dịp trở về nguồn cội vì quê nhà của vị võ sư này ở làng võ An Thái (huyện An Nhơn, Bình Định) lẫy lừng với những tên tuổi như võ sư Diệp Trường Phát và võ sư Diệp Bảo Sanh, chưởng môn nhân đời thứ 1 và thứ 2 của Bình Thái Đạo. Võ sư Lệ Bích nhìn nhận: “Liên hoan lần này có nhiều hoạt động hơn so với 2 kỳ liên hoan trước, ví như bình chọn Người đẹp võ thuật. Việc làm này có ý nghĩa khuyến khích phái nữ đến với võ cổ truyền ngày một nhiều hơn. Bên cạnh đó, chất lượng biểu diễn cũng được nâng cao rõ rệt. Chúng tôi có cảm giác đến với liên hoan không phải là những khách mời đơn thuần mà là nhân tố quan trọng làm nên thành công của ngày hội tôn vinh tinh hoa võ Việt”.

Từ nhiều năm nay, phong trào võ cổ truyền trong nước đang ngày một lớn mạnh. Đặc biệt, ngày càng có nhiều người nước ngoài nghiên cứu, tập luyện võ cổ truyền VN, đồng thời xem đây là một phương pháp rèn luyện thân thể hiệu quả và mang tính nhân văn. Lần thứ 2 về dự liên hoan, võ sư Voelckel Louis dẫn theo con trai Voelckel Leo cùng đại diện cho môn phái Võ Kinh Vạn An tại Pháp. Hơn 10 năm theo học võ cổ truyền, Louis am tường nhiều bài võ xuất phát từ VN. Louis cho biết hiện ở Pháp có nhiều môn sinh theo học võ cổ truyền vì phương pháp tập luyện không quá khó nhưng hiệu quả phòng vệ và tăng cường sức khỏe rất tốt. “Nếu chúng ta xây dựng những luật lệ cần thiết để tiến đến thành lập Liên đoàn quốc tế võ cổ truyền VN và tổ chức các giải thi đấu quốc tế võ cổ truyền VN trong tương lai thì lúc đó sức lan tỏa sẽ còn mạnh mẽ hơn”, Louis nói.

Đình Phú