Lan tỏa môn đá cầu

Một lần nữa đá cầu VN vượt qua Trung Quốc trong ngày thi đấu cuối cùng tại giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 7.

Trong 6 lần tổ chức giải thế giới trước đây, VN đều nhất toàn đoàn, vượt trội về số HCV so với Trung Quốc (có 7 bộ huy chương thì VN thường giành 4 đến 5 HCV). Nhưng ở lần gần nhất vào năm 2010, Trung Quốc (TQ) đã có sự đầu tư rất lớn vì họ nhận thấy đá cầu là môn chơi phù hợp, dễ phát triển hơn so với cầu mây. Hơn nữa, với tư cách chủ nhà, TQ đã phát huy sức mạnh để tạo thế lấn lướt. Không may cho họ khi giờ chót có Macau giành 1 HCV chen vào giữa nên giữa TQ và VN chia đều mỗi quốc gia 3 HCV, tuy nhiên chúng ta vượt lên nhờ hơn đúng 1 HCB.



Nữ VN trong trận thắng Trung Quốc - Ảnh: Dương Thu

Thắng nhờ mưu trí

Sớm nhận ra đối thủ đang quyết tâm soán ngôi, đá cầu VN đến với giải lần 7 vừa diễn ra trên sân nhà Đồng Tháp đã không hề chủ quan. HLV Nguyễn Tiết Cương cho biết: “Tuy chỉ tiêu là cố gắng giành 4 HCV nhưng chúng tôi cũng nhận thấy không dễ chơi với TQ. Bên cạnh đó, dù là nghiệp dư nhưng một vài quốc gia châu Âu cũng đã bắt đầu nhen nhóm cơ hội vươn lên, nên đá cầu VN phải thận trọng và chắc thắng từng nội dung một”. Chính sự thận trọng đó khiến 2 ngày đầu đá cầu VN chưa phát huy được khả năng do xuất hiện sự bất ổn về tâm lý thi đấu. Lần lượt các trận chung kết đôi nam nữ, đơn nam và đôi nữ đều thua TQ. Có những trận thua vì căng thẳng, cũng có trận thua sát nút đáng tiếc như Nguyễn Châu Vượng - Trịnh Thị Nga (đôi nam nữ) hay Lê Thị Bé Sáu - Nguyễn Thị Thủy Tiên (đôi nữ), Lê Công Tài (đơn nam). Trong khi TQ có đến 3 HCV thì VN chỉ mới giành 2 chiếc của Nguyễn Thị Thanh (đơn nữ) và Anh Tuấn - Thanh Tuấn (đôi nam).

Áp lực rất lớn ở ngày cuối khi nội dung 3 người nam nữ thi đấu. Trưởng ban chuyên môn của giải Phạm Duy Tiến kể lại: “Cả đoàn VN khi đó như ngồi trên lửa vì 6 lần vô địch toàn đoàn rồi, giải lần đầu tiên tổ chức trên sân nhà lẽ nào lại để vuột. Nhưng quả thật, TQ lần này rất mạnh và đồng đều hẳn. Do vậy ban huấn luyện đội nhắc nhở các VĐV là phải chơi hết sức linh hoạt và mưu trí, đặc biệt là phải biết phát huy kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định để giành chiến thắng”. Chính những yếu tố này cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả ở Nhà thi đấu Cao Lãnh đã giúp đội nam VN thắng nghẹt thở 2 ván 21/19 và 22/20. Đặc biệt ở ván 2, VN bị dẫn 20/19 và lúc đó VĐV Vũ Tiến Hưng bị chấn thương nhưng vẫn nén đau vào sân thi đấu kiên cường để thắng ngược 22/20. Chiến thắng của đội nam đã kích thích tinh thần đội nữ vượt qua TQ để tiếp tục nhất toàn đoàn với 4 HCV.

Đá cầu sẽ vào Asiad 2019

Ông Phạm Duy Tiến cho biết sự thành công khi tổ chức giải đá cầu thế giới ở Đồng Tháp không chỉ dừng lại ở thành tích, quan trọng là đã tạo ấn tượng lớn và sức lan tỏa mạnh mẽ của môn thể thao này với các đoàn tham gia. VĐV David Zentarra (Đức), hạng ba đơn nam, khẳng định: “Đá cầu là môn chơi rất phù hợp, tạo cho VĐV sự khéo léo, ít tốn kém mà hiệu quả cao. Tuy chúng tôi chỉ là VĐV nghiệp dư nhưng trước sự lớn mạnh của môn đá cầu, không thể chỉ dừng lại ở chỗ chỉ góp mặt cho đông vui mà chúng tôi sẽ có những kiến nghị nghiêm túc để Liên đoàn Thể thao Đức xem xét đưa môn này trở thành chuyên nghiệp”. Còn VĐV David Kleics (Hungary), HCĐ đôi nam, nhìn nhận: “Thật thú vị vì đá cầu ngày càng được toàn cầu hóa. Chúng tôi rất yêu thích môn này và quan trọng là không chỉ Hungary mà cả các quốc gia khác của châu Âu đang bắt đầu xây dựng mô hình đào tạo đá cầu để bắt kịp trình độ của các nước châu Á như VN và TQ”.

Tổng cục trưởng TCTDTT Vương Bích Thắng cho biết với thế mạnh khi đã có đến 7 giải thế giới, đá cầu đang có nhiều cơ hội để phát triển. Môn này từng được đưa vào 2 kỳ SEA Games 2003 và 2009 cũng như Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009. Hiện tại, theo ông Thắng có đến hơn 20 quốc gia trên thế giới đã chơi môn này. Con số hơn 100 VĐV của 12 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự cho thấy sức phát triển không thua gì cầu mây. Thế nên Ý đã nhận đăng cai giải lần 8 năm 2015. Còn TQ ngoài việc ủng hộ VN đưa đá cầu vào ASIAD 2019 cũng đang ráo riết vận động để đưa môn này vào chương trình thi đấu Olympic.

Đăng Khoa - Anh Quân

